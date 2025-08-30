Colorno, notte di follia: 27enne aggredisce i Carabinieri con una mazza da baseball. Arrestato

Una notte di tensione e violenza ha scosso la tranquilla comunità di Colorno. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti presso un’abitazione privata a seguito di una segnalazione per schiamazzi notturni. Quello che sembrava un intervento di routine si è però trasformato in un episodio di estrema pericolosità.

Un 27enne di nazionalità straniera, in evidente stato di agitazione, avrebbe impugnato una mazza da baseball e, secondo quanto ricostruito, avrebbe tentato di aggredire i militari. I Carabinieri, dopo attimi concitati, sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza, evitando conseguenze più gravi.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e trasferito presso la caserma di Colorno. Attualmente si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà decidere sulle misure cautelari da adottare.

Le indagini proseguono per chiarire le esatte dinamiche dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità di altre persone presenti all’interno dell’abitazione.