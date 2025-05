Colorno, presentazione del volume “Il Duomo per me”

Giovedì 22 maggio alle ore 18 verrà presentato nel Duomo di Colorno il volume “IL Duomo per me”.

L’iniziativa s’inserisce nelle manifestazioni per celebrare il V Centenario della Dedicazione del Duomo di Santa Margherita (1525 – 2025).

La pubblicazione viene proposta dalla Fabbrica del Duomo, raccoglie testi, poesie, interviste, messaggi inviati da 38 autori. Sono testi di vario genere, racconti, ricordi, alcuni serissimi, altri più leggeri, alcuni poetici, altri anche ispirati.

I curatori hanno cercato un modo per parlare della Comunità di oggi facendo parlare i componenti della stessa. La proposta è stata lanciata nel marzo 2024 in vista delle celebrazioni per il V Centenario.

L’ingresso é libero e la pubblicazione non ha fini di lucro.