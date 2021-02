Colorno: all’interno delle auto in sosta, arrestato

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Colorno, hanno arrestato per furto un 28enne cittadino moldavo, residente in paese e gravato da diversi specifici precedenti di polizia.

L’uomo insieme ad un complice, rimasto sconosciuto, intorno alla mezzanotte è stato sorpreso all’interno di un veicolo in sosta mentre armeggiava per asportare quanto di valore custodito. Il proprietario, accortosi dei due, in compagnia di un amico, scendeva in strada e si faceva riconsegnare quanto sottratto, nel frattempo allertava i Carabinieri.

Gli autori del furto, si dileguavano velocemente, ma il tempestivo intervento della pattuglia, permetteva di fermare il 28enne nelle vicinanze. Un veloce controllo degli effetti personali, consentiva di recuperare all’interno dello zaino delle refurtiva prelavata da altri mezzi parcheggiati nelle vie vicine.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire arnesi atti allo scasso e diverse biciclette oggetto di furto nei giorni scorsi e che sono in corso di restituzione. L’uomo è stato arrestato per furto e posto ai domiciliari a seguito del processo.