Colorno: senso unico alternato sul ponte sul Po per istallazione sensori

Procedono i lavori per l’installazione del sistema di monitoraggio sul ponte sul Po di Colorno – Casalmaggiore, lungo la SP343R “Asolana”, da parte della ditta Fincantieri Infrastructure Spa di Trieste.

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che, per consentire lo svolgimento delle lavorazioni di installazione, sul ponte verrà istituito un senso unico alternato, regolamentato da movieri o da impianto semaforico, dalle ore da giovedì 14 gennaio dalle ore 8,30 alle 17,30, fino a completamento dei lavori, con limite massimo di velocità di 30 km/h per tratti di cantiere mobile.

Sono mantenute le seguenti limitazioni lungo tutto il ponte:

• sospensione del traffico a tutti i veicoli di massa complessiva superiore a 44 t;

• limite massimo di velocità di 50 km/h (ad esclusione dei tratti interessati dal cantiere mobile in senso unico alternato in cui la velocità è limitata a 30 km/h);

• divieto di sorpasso;

• il mantenimento dell’obbligo per tutti i mezzi di transitare con distanza reciproca non inferiore a 50 m.