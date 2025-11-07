Colorno, tenta di fermare le ladre che le hanno rubato il portafogli: investita e scaraventata a terra

Si è conclusa a Pioltello (Milano) l’indagine lampo dei Carabinieri della stazione di Colorno, che ha portato al fermo di due donne sudamericane, di 42 e 46 anni, ritenute responsabili di una rapina ai danni di una 54enne colornese. Le due, già note alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, sono state raggiunte da una misura cautelare di divieto di dimora nella provincia di Parma e obbligo di firma in Lombardia.

Tutto è iniziato il 1° novembre, intorno all’ora di pranzo, in un negozio di abbigliamento all’interno di un centro commerciale di Colorno. La vittima, una donna di 54 anni, si è accorta che il portafogli era sparito dalla borsetta lasciata su un tavolino mentre provava dei capi nel camerino.

La titolare del negozio ha raccontato ai Carabinieri di aver notato due donne di origine straniera uscire in fretta dal locale. La vittima si è precipitata all’esterno e, nel parcheggio, ha individuato le due sospette appena salite su un’auto. Nel tentativo di bloccarne la fuga, la donna è stata investita e scaraventata a terra, fortunatamente senza riportare gravi ferite.

Ancora sotto shock, la 54enne si è recata immediatamente alla Caserma dei Carabinieri di Colorno, dove ha sporto denuncia. I militari hanno avviato subito le indagini, acquisendo testimonianze e filmati di videosorveglianza. Le immagini hanno permesso di identificare l’auto e di risalire al numero di targa, poi diffuso a livello interregionale.

Grazie alla collaborazione tra i comandi dell’Arma, l’auto è stata intercettata a Pioltello, dove i Carabinieri locali, su indicazione dei colleghi di Colorno, hanno individuato le due donne all’interno di un fast food. Le sudamericane, senza documenti e senza fissa dimora, sono state fermate e trovate in possesso di 200 euro ciascuna in contanti.

I Carabinieri di Colorno, giunti a Pioltello, hanno riconosciuto le due sospette confrontando i fotogrammi delle telecamere. Entrambe sono state dichiarate in stato di fermo per rapina e messe a disposizione della magistratura.

La Procura di Milano ha convalidato il fermo, e il Gip ha disposto per le due donne il divieto di dimora a Parma e provincia e l’obbligo di firma quotidiano presso una stazione dei Carabinieri lombarda.

Un’indagine rapida ed efficace che, ancora una volta, conferma la sinergia operativa tra i comandi territoriali dell’Arma e l’attenzione costante dei Carabinieri di Colorno nel contrasto ai reati predatori.