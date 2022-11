Colorno, violenta lite per dissapori familiari: cinque denunciati per lesioni e violazione di domicilio

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Fidenza sono intervenuti, a seguito di diverse chiamate arrivate al numero d’emergenza 112 che segnalavano, nel giardino di un condominio di Colorno, una furibonda lite che vedeva coinvolte diverse persone, tutte originarie dell’Est Europa. Nel fuggi-fuggi generale, i militari hanno identificato le persone aggredite che avuta la peggio sono dovute ricorrere alle cure mediche con prognosi tra i tre ed i cinque giorni per lievi lesioni.

Riportata la calma, è iniziata la minuziosa opera di ricostruzione dei fatti, resa difficoltosa dalla parziale reticenza delle persone coinvolte. Il motivo è emerso nel corso dell’attività d’indagine, quando i protagonisti della zuffa sono stati sentiti separatamente, ricostruendo una lunga storia di dissapori famigliari e liti tra conoscenti di vecchia data, culminata in una vera e propria spedizione punitiva organizzata da un gruppo di origine macedone residenti fuori provincia ai danni del nucleo famigliare domiciliato a Colorno.

Identificati tutti i protagonisti della rissa, raccolti i referti medici, le testimonianze e visionate le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza, privati e comunali, i Carabinieri di Colorno hanno denunciato a piede libero alla Procura di Parma cinque giovani tra i 20 ed i 30 anni, residenti in Toscana e in Trentino Alto Adige, per concorso in lesioni personali e in violazione di domicilio.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma