ColornoPhotoLife 2025: la memoria al centro della 16ª edizione

Torna il festival che trasforma la fotografia in un viaggio tra passato, presente e futuro. È stata presentata oggi la 16ª edizione di ColornoPhotoLife, in programma dal 26 settembre al 2 novembre all’Aranciaia di Colorno, con un calendario che abbraccia mostre, workshop, letture portfolio, talk e iniziative diffuse sul territorio parmense.

Tema dell’edizione 2025: “Memorie: ciò che è stato, ciò che resta, ciò che resterà”, filo conduttore delle 10 esposizioni principali e degli eventi collaterali che animeranno la cittadina e i comuni limitrofi.

Il cuore del festival sarà il weekend inaugurale (26-28 settembre), con mostre fotografiche di autori di fama internazionale, masterclass, incontri e uno spazio dedicato ai giovani talenti. La rassegna, curata dal gruppo fotografico Color’s Light, è ormai punto di riferimento nazionale, come ha sottolineato il sindaco Christian Stocchi: “Una manifestazione che unisce qualità, partecipazione e valorizzazione del nostro patrimonio culturale”.

Tra gli eventi di punta spicca la grande retrospettiva “Mister Fantasy. 50 anni di musica nelle fotografie di Carlo Massarini”, che raccoglie 100 scatti inediti del celebre giornalista musicale. Accanto, un ricco programma con mostre dedicate a Giovannino Guareschi, all’Oltretorrente di Parma, alla fotografia sportiva e alla Cuba contemporanea.

Il festival si espanderà anche oltre l’Aranciaia, coinvolgendo spazi culturali e urbani di Colorno, Parma e dintorni. Un percorso diffuso che trasforma la fotografia in esperienza collettiva, capace di intrecciare memoria e identità con lo sguardo dei grandi maestri e dei nuovi protagonisti.