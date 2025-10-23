ColornoPhotoLife a Colorno: ultimo weekend di ottobre tra rock e cinema

ColornoPhotoLife chiude l’ultimo weekend di ottobre con due appuntamenti tra rock e cinema al MUPAC. Sabato 25 alle 21.30 la serata conclusiva di “ColornoPhotoLife in musica” con i The Mullers insieme ai chitarristi Ricky Portera e Manuel Boni. Domenica 26 alle 17.00 la proiezione del documentario “Il Canto del Mondo” di Luigi Bussolati.

Sul palco del sabato sera i “The Mullers” – Max Fiorilli Muller (batteria), Francesco Luppi (tastiere), Nicole Brandini (basso), Elia Boldrini (voce) – con due ospiti d’eccezione: Ricky Portera, storico chitarrista di Lucio Dalla per oltre quarant’anni, e Manuel Boni, attualmente in tour con Ultimo. Un concerto dedicato ai grandi classici del rock italiano e internazionale: Lucio Dalla, Vasco Rossi, Grignani, Jeff Beck, Lynyrd Skynyrd, Beatles.

Tutto dal vivo, con assoli e formazioni collettive. La scelta di Portera si lega alla mostra fotografica di Carlo Massarini in Aranciaia, in cui diversi scatti sono dedicati a Lucio Dalla. Max Fiorilli Muller, batterista e direttore artistico del progetto “Best of Guitar & The Mullers”, vanta collaborazioni con Enrico Ruggeri, Niccolò Fabi, Alex Britti e Max Gazzè. Ingresso gratuito.

Domenica pomeriggio spazio al cinema con il primo capitolo del progetto documentaristico del colornese Luigi Bussolati (produzione Luca Adorni – Extasy Produzioni) alla riscoperta dell’anima sonora delle culture. Un viaggio a Cuba tra radici afro e sincretismo religioso, dove il suono è preghiera, identità, resistenza.

Girato con un telefonino per restituire l’intimità dell’esperienza, il film accompagna lo spettatore – guidato dal musicista Luca Brandoli – dentro case, cerimonie e canti dell’isola. Un film che non documenta ma racconta, dove la musica è protagonista e ponte tra mondi. Saranno presenti il regista Luigi Bussolati, il produttore Luca Adorni e il critico cinematografico Andrea Tinterri. Ingresso a offerta libera.