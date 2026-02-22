Colpaccio del Parma: espugnato San Siro. Milan-Parma 0-1

Una vittoria incredibile!

Sofferta e meritata, voluta con coraggio e sacrificio: il gol decisivo lo firma Mariano Troilo, di testa su calcio d’angolo, alla sua prima rete in gialloblu, nel secondo tempo, a pochi minuti dalla fine. Un’esplosione di gioia, dopo 7 minuti di recupero, davanti ai quasi 2mila tifosi accorsi a San Siro, dove l’ultimo successo risaliva alla stagione 2013/14. E’ la terza vittoria di fila in Serie A, dopo Bologna ed Hellas Verona, a capitolare, stavolta, è il Milan. (foto: parmacalcio1913.com)

MILAN-PARMA 0-1

Marcatore: 84’ Troilo

MILAN (3-5-2)Maignan; Tomori (86’ Athekame), De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek (11’ Jashari; 86’ Nkunku), Modric, Rabiot, Estupinan (62’ Pavlovic); Rafa Leao, Pulisic (62’ Fullkrug).

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, Fofana, Odogu.

Allenatore: Marco Landucci (squalificato Massimiliano Allegri)

PARMA (3-5-2)Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (59’ Nicolussi Caviglia), Keita, Ordonez (59’ Sørensen), Valeri; Strefezza (76’ Ondrejka), Pellegrino (93’ Estévez).

A disposizione: Rinaldi, Casentini, Oristanio, Elphege, Cremaschi, Carboni, Drobnic, Mena Martinez. Allenatore: Carlos Cuesta

ARBITRO: Marco Piccinini di ForlìAssistenti: Valerio Colarossi, Giorgio PerettiQuarto Uomo: Maria Sole Ferrieri CaputiVAR: Giacomo CamploneAVAR: Luca Pairetto

Ammoniti: Saelemaekers, Troilo, Rafa Leao Angoli: 5-2Recupero: 4’ pt; 7’ st