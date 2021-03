“Coltivava” marijuana in casa: denunciato un 50enne di Palanzano

I Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, su tutto il territorio ducale, continuano a svolgere servizi di proiezione esterna volti a prevenire qualsiasi forma di illegalità, specie per quanto riguarda il contrasto dei reati contro il patrimonio e inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

In tale ambito, i Carabinieri della Stazione di Palanzano, nei giorni scorsi, al termine di un’attività d’indagine, hanno denunciato un 50enne del posto per produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nello specifico, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 5 piante di canapa indiana. L’uomo con un evidente “pollice verde” aveva predisposto all’interno del proprio garage una vera e propria serra artigianale, grazie alla quale le piante avevano raggiunto già l’altezza di circa 70 centimetri.

Al termine della maturazione avrebbero reso diverse centinaia di grammi di “marijuana”.

Le piante e tutto il materiale relativo sono stati sequestrati al fine di verificarne il quantitativo di principio attivo.

Non è la prima volta che i militari dell’Arma individuano produzioni di stupefacente self-made, specie nei piccoli centri della provincia, dove taluni, erroneamente, pensano di poter operare indisturbati e lontani da occhi indiscreti. E’ in questi luoghi che invece si percepisce a pieno la vera essenza e ragione di essere delle Stazioni Carabinieri, che, con la loro capillarità, presidiano territori che altrimenti non avrebbero forze di polizia nel loro ambito.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma