Coma_Cose live in Piazza Garibaldi per il 25 aprile

ll 25 Aprile si torna di nuovo in piazza Garibaldi con un grande concerto. Si esibiranno i COMA_COSE, che sono tornati a suonare sui principali palchi italiani con un tour invernale in vari club, segnando il tutto esaurito. Salirà sul palco sul palco, come open act, anche CRYTICAL.

“Da sempre – spiega il Vicesindaco con delega alla Cultura, Lorenzo Lavagetto – il Concerto del 25 Aprile rappresenta un evento per la città di particolare rilevanza: è il più importante per la risonanza che ha. Si tratta di un momento di coesione sociale ed inclusione nel segno dei valori che informano la nostra Costituzione. Regala emozioni, avvicina tanti giovani e non solo in un abbraccio ideale che si fonda sui temi della Libertà e della Resistenza. E’ un modo per dar voce ai valori di democrazia e partecipazione, scaturiti dalla lotta di Liberazione contro il nazifascismo, essenziali nel costruire un’identità forte di natura comunitaria.

La musica diventa, in questo contesto, un linguaggio universale e si connota come un’esperienza a forte valenza culturale e simbolica, legata ai temi della Memoria, dell’Identità e della nostra Storia.

Un’occasione di festa, di ritrovata felicità, per stare insieme con gioia, ricordando che la Resistenza ha portato per tutte e tutti anche la libertà di fare festa, di ascoltare, suonare e creare musica”. Sarà l’occasione per i partecipanti di ritrovarsi e condividere un momento significativo nel segno del divertimento ma anche della riflessione cantando, ballando e applaudendo tutti insieme per ribadire l’importanza di resistere contro l’indifferenza, nel segno dei valori fondanti dell’Italia rinata dopo il nazifascismo.

La manifestazione è a cura del Comune di Parma con il contributo della Regione Emilia-Romagna ed il coinvolgimento del Comitato per la celebrazione della Resistenza e Liberazione, grazie all’organizzazione di CAOS Organizzazione Spettacoli e Arci Parma. L’iniziativa è l’esito di un avviso pubblico bandito dal Comune e si inserisce in un ampio programma legato al 25 aprile che verrà illustrato nel corso di una conferenza stampa in Comune nei prossimi giorni.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, è per martedì 25 aprile, alle 21:00 in Piazza Garibaldi.

Per info: 0521 7062 – info@arciparma.it