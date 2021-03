Come celebrare i funerali a Parma durante il periodo della zona rossa

ADE S.p.A., preso atto delle recenti disposizioni delle autorità che stabiliscono misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 dalla data del 15 marzo u.s. fino al 5 aprile p.v., collocando Parma in zona rossa, comunica che, per tutto il periodo sopra indicato, i funerali e le sepolture nei cimiteri comunali (Villetta, Marore, Baganzola, Eia, San Pancrazio, Ugozzolo, Valera, Viarolo e Vigatto) avranno regolarmente luogo negli orari ordinari previsti e consentiti dal Comune.

Per l’ingresso nei cimiteri restano in vigore le misure precauzionali prescritte (obbligo di mascherina protettiva, disinfezione mani, rispetto delle distanze). Per quel che riguarda la partecipazione ai funerali di famigliari ed amici del defunto, al fine di ridurre i rischi di contagio derivanti dall’assembramento di più persone, la Società si riserva di fornire ulteriori indicazioni, anche restrittive, nel caso di esequie funebri che debbano svolgersi in aree ristrette nelle quali risulti più difficile garantire il rispetto delle distanze reciproche.

Per quel che riguarda informazioni o istanze da rivolgere agli uffici amministrativi di ADE S.p.A., si invitano i cittadini, prima di recarsi direttamente presso gli uffici, a telefonare preventivamente al numero 0521-964042 e fissare appuntamenti con il personale incaricato.

Non occorre appuntamento invece per recarsi negli uffici al fine di organizzare le esequie di un proprio caro.