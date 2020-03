Come le maschere sub diventano dispositivi di ventilazione C-Pap. Intervista ai rianimatori del Maggiore. VIDEO

Luciano Bortone e Francesco Minardi, rianimatori della 1a Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Maggiore diretta da Sandra Rossi, sono al lavoro per trasformare delle maschere da sub in un dispositivo di ventilazione meccanica a pressione (C-Pap) per pazienti Covid.

L’idea, partita da Brescia, è in corso di realizzazione anche a Parma grazie al supporto delle aziende che hanno messo a disposizione le loro competenze per realizzare i raccordi necessari e la solidarietà di tanti cittadini che hanno donato le maschere da sub.

Nel video la loro testimonianza.