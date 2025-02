“Come rubare colori al vento”, laboratorio creativo a Traversetolo

“Come rubare colori al vento”, il laboratorio creativo gratuito dedicato ai giovani dai 13 ai 19 anni, sbarca a Traversetolo. Dal 6 marzo al 10 aprile 2025, tutti i giovedì dalle 16 alle 18 nella Sala delle Colonne in Corte Agresti (Via F.lli Cantini, 8), i ragazzi e le ragazze potranno divertirsi, fare teatro ed esplorare il territorio con foto e video per viverlo in un modo diverso. Un laboratorio che vuole essere un’opportunità per sperimentare una nuova forma di comunicare e di collaborare, stringere nuove amicizie riscoprendo il piacere di stare insieme lontano dai social media e dal mondo virtuale, attraverso relazioni reali.

“Come rubare i colori al vento”, realizzato dall’Associazione Anellodebole in collaborazione con il Comune di Traversetolo e il Centro giovani Free Time , è il frutto di un’idea nata nell’ambito dell’Osservatorio Permanente per le Politiche Giovanili dell’Unione Pedemontana Parmense e rientra tra le iniziative di “Sogna Ragazzo Sogna”, il progetto di Azienda Pedemontana Sociale realizzato con il contributo del Piano Operativo “GECO 13 – Giovani Evoluti e Consapevoli”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale e dalla Regione Emilia-Romagna.

Per informazioni e iscrizioni occorre rivolgersi ad Anellodebole, telefonando ai numeri 349 2723007 e 347 3192988, oppure inviando una mail all’indirizzo associazioneanellodebole@gmail.com.