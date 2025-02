“Come si illustrano le storie?”. A Casa Cervi un pomeriggio creativo per famiglie

Domenica 23 febbraio alle ore 15, a Casa Cervi arriva Sonia Maria Luce Possentini. La nota illustratrice e scrittrice emiliana, specializzata in editoria per ragazzi, sarà protagonista del terzo appuntamento della rassegna “In famiglia a Casa Cervi”, alla scoperta del mondo dell’illustrazione. Un evento aperto a bambini e giovani di tutte le età, che avranno a disposizione carta, matite e colori per disegnare insieme all’artista.

Un pomeriggio dedicato al magico mondo dell’illustrazione per ragazzi, in compagnia di una delle più grandi artiste italiane del settore. Domenica 23 febbraio alle ore 15 è in programma il terzo appuntamento di “In Famiglia a Casa Cervi”, rassegna aperta ai bambini e ai ragazzi di tutte le età e alle loro famiglie.

Ospite d’onore sarà l’emiliana Sonia Maria Luce Possentini, che si è formata a Bologna e oggi è maestra indiscussa dell’illustrazione per l’editoria, vincitrice di numerosi premi nazionali e internazionali, fra cui il prestigioso Premio Andersen 2017. L’artista e scrittrice racconterà il suo percorso, il suo metodo di lavoro – dall’ideazione alla realizzazione – e mostrerà alcune delle tavole più belle delle sue pubblicazioni. La presentazione si alternerà alle letture di alcune pagine dei suoi libri, a cura delle insegnanti Anita Cocconi e Silvia Pellacini.

Il pomeriggio proseguirà con un live painting di Possentini, che coinvolgerà i partecipanti nella creazione di un’illustrazione ispirata a una storia: i presenti potranno interagire con l’artista e contribuire al processo creativo. Infine, tutti potranno disegnare, con i materiali messi a disposizione dall’Istituto Cervi, per dare libero sfogo alla fantasia e immaginazione.

Al termine dell’evento, intorno alle 17, sarà offerta una merenda con chiacchiere, dolcetti di Carnevale e succo di mela (con un contributo di 1 euro).

Fra le tematiche più ricorrenti nei libri di Possentini ci sono la natura, l’ambiente, i diritti, la pace, ma anche le storie di coraggio, di lotta, di antifascismo. Proprio la Resistenza è protagonista del libro “Nome di battaglia Nero” (Rrose Sélavy editore, 2021), dove narra e illustra la vita di uno zio molto amato. Giovanni, detto “il Nero”, partigiano nella Brigata Garibaldi: bello, coraggioso, ribelle, innamorato di Laura e della libertà, fino a sacrificarsi a vent’anni per non tradire i suoi compagni. Il ricordo del conflitto nell’ex-Jugoslavia è il tema centrale di “La fioraia di Sarajevo” (Orecchio Acerbo editore, 2021), scritto dal fotoreporter Mario Boccia; nelle pagine di “Per mille camicette al giorno” (Orecchio Acerbo editore, 2024), con testo di Serena Ballista, è invece narrata la lotta per l’emancipazione femminile nel lavoro, attraverso il racconto del tragico incendio alla Triangle Waist Company di New York nel 1911, in cui morirono 146 operai, fra cui 129 giovani e giovanissime donne immigrate dall’Italia, dalla Germania e dall’Europa orientale.

L’iniziativa fa parte della rassegna “In famiglia a Casa Cervi”, avviata lo scorso dicembre con grande successo di pubblico, ed è aperta a bambini, ragazzi e a chiunque desideri conoscere da vicino i ‘segreti del mestiere’ dell’illustrazione per l’editoria. Sarà presente con un punto bookshop la Giocolibreria Semola di Cavriago, dove si potranno acquistare i libri dell’autrice.

La partecipazione all’iniziativa è libera. La prenotazione è consigliata sul sito www.istitutocervi.it o ai contatti morena.vannini@istitutocervi.it / 0522 477050.