Come sostenere l’Ospedale Maggiore: la solidarietà di chi vuole aiutare i reparti in prima linea stando a casa

Tanta la solidarietà che i cittadini di Parma vogliono esprimere nei confronti del loro Ospedale sia sostenendo l’Azienda con una donazione diretta sia promuovendo raccolte fondi private.

Ricordiamo qui le modalità per sostenere l’azienda direttamente.

Per sostenere i reparti impegnati nell’affrontare l’epidemia è possibile effettuare una donazione con bonifico bancario all’IBAN IT 39 R 03069 12765100000046031 intestato ad Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma indicando come causale Anticovid 19. E’ necessario compilare il modulo scaricabile all’indirizzo https://www.ao.pr.it/emergenza-covid-19-come-sostenere-il-maggiore/ indicando la causale di versamento e inviarlo a direzionegenerale@ao.pr.it.

Attiva da oggi anche la raccolta fondi promossa da Comune di Parma in collaborazione con Azienda ospedaliera-universitaria, Provincia di Parma, Fondazione Munus e partner istituzionali per destinare risorse alle esigenze sanitarie e sociali che stanno emergendo. Si può donare direttamente online dal sito fondazionemunus.it/fondi/fondo-emergenza-coronavirus/ o con bonifico bancario sul fondo aperto da MUNUS – Fondazione di Comunità di Parma – Onlus – “Supporto all’emergenza per il contrasto del Coronavirus” (IBAN: IT61B 06230 12700 0000 38169579).

Si ricorda che le donazioni effettuate da privati e imprese direttamente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria e tramite il Fondo aperto da Munus sono deducibili dal reddito.

Tantissime anche le campagne che stanno nascendo. Si ricorda tuttavia che le raccolte fondi online sono iniziative individuali garantite dalla bontà dei promotori che devono aprirle a proprio nome. Consigliamo di verificare le tariffe applicate dalla piattaforme di crowdfunding e le eventuali donazioni aggiuntive che vengono proposte. Coloro che hanno attivato la raccolta fondi potranno poi versare il ricavato con bonifico bancario all’Azienda ospedaliero-universitaria (IBAN IT 39 R 03069 12765100000046031 – Causale: Anticovid 19) e compilare il modulo scaricabile dal sito dell’Azienda. Prima di attivare una raccolta fondi, vi consigliamo di contattare per ottenere tutte le indicazioni utili emarsullo@ao.pr.it.