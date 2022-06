Comitati Cittadella, Parma in Centro e San Leonardo: “La prossima amministrazione avvii un percorso partecipativo, un vero canale di ascolto”

Queste elezioni sono state caratterizzate dal fiorire dei comitati, in ogni lista erano presenti e spopolavano tra i media per dar voce ai cittadini inascoltati.

A pochi giorni dal voto per l’elezione del nuovo Sindaco, i comitati Cittadella per Parma, Parma in Centro e San Leonardo che Verrà, rei di aver smosso nell’arco degli ultimi anni opinioni, petizioni e moti partecipativi con l’amministrazione uscente, lanciano un appello affinché la prossima amministrazione avvii un concreto percorso per una reale partecipazione attiva.

I comitati chiedono per sé ma soprattutto per i cittadini che loro si rivolgono e dei quali sono portavoce che si realizzi nel prossimo quinquennio e per sempre una partecipazione reale che dia modo ai cittadini, in forma singola o associata, di contribuire al processo decisionale e all’attività di programmazione della pubblica amministrazione secondo vari livelli di intensità e con ruoli diversi.

Parma dovrà affrontare sfide difficili per le quali sarà necessario fare scelte che dovranno avvenire in modo condiviso con i cittadini e non essere mere volontà imposte dall’amministrazione comunale.

Serve una giusta condivisone nell’azione amministrativa capace di dare risposte concrete e efficienti.

Serve garantire una reale trasparenza amministrativa, che permetta di avere quelle corrette informazioni e accessibilità ai dati.

Serve permettere ai cittadini in maniera reale e concreta di avere una piena consapevolezza del percorso intrapreso dalla pubblica amministrazione locale. Parma lì 21/06/2022

I direttivi dei Comitati:

Parma in centro

Cittadella per Parma

San Leonardo che verrà