Comitati consultivi misti dell’Ausl, ecco i nuovi presidenti

Rinnovate le cariche dei Comitati consultivi misti (Ccm) dell’Ausl di Parma. Saranno Doriano Campanini nel distretto di Parma, Fernanda Campanini in quello di Fidenza, Giorgio Pagliari nel distretto Sud-est e Giuseppina Poletti nel “Valli Taro e Ceno” a guidare, per i prossimi tre anni,gli organismi che in ogni distrettorappresentano l’utenza all’interno dell’Azienda sanitaria.Tutte le associazioni di volontariato sanitario e socio-sanitario della provincia sono state chiamate a votare i presidenti e i propri componenti all’interno dei Comitati, vera e propria voce dei cittadini. Si tratta infatti di organismi composti in maggioranza dal mondo del volontariato, ma che prevedono anche la partecipazione di professionisti delle Aziende sanitarie, di medici di famiglia e rappresentanti dei Comuni. Il loro obiettivo prioritario è favorire la partecipazionee concorrere al processo decisionale, attraversoproposte concretedi soluzione dei problemi e di verifica dei risultati raggiunti,contribuendo quindi al miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi.

“Auguro un buon lavoro a tutti i componenti dei Comitati consultivi misti – ha commentato Romana Bacchi, sub Commissaria sanitaria dell’Ausl – che rappresentano non solo un riferimento per i cittadini, ma sono di fondamentale importanza anche per l’Azienda. Infatti, il Ccm è parte attiva nei momenti di progettualità con un ruolo di controllo e ascolto, nell’ottica del miglioramento continuo delle prestazioni”.

Nel distretto di Parma, le elezioni hanno portato alla carica di presidente Doriano Campanini, con Manuela Longo come vice; si tratta di una nomina nuova, per il distretto più popoloso della provincia.

“Il nostro impegno per garantire servizi di qualità – ha commentato il neoeletto presidente Campanini – sarà massimo e assolutamente propositivo, nella consapevolezza che gli ultimi due anni sono stati particolarmente complessi per le organizzazioni sanitarie.”

Confermati invece, negli altri tre distretti Ausl, i Presidenti uscenti.

Fernanda Campanini è stata rieletta alla guida del Comitato di Fidenza, coadiuvata da Mario Cantini.

“Il nostro lavoro – ha aggiunto Campanini – ha alla sua base una parola: collaborazione. Un confronto leale e franco è infatti fondamentale per garantire ai cittadini il miglior servizio possibile”.

Nel Ccm del Distretto Valli Taro e Ceno, è arrivata laconferma alla presidenza di Giuseppina Poletti, mentre aLuciano Sabiniè stato affidato il ruolo di vice. Inoltre, sarà proprioPoletti a rappresentare tutti i Comitati dell’Azienda Usl di Parma nel Ccrqdella Regione Emilia-Romagna, il Comitato consultivo misto regionale per la qualità dei servizi dal lato del cittadino: si tratta di un organismo che collabora direttamente con la Direzione generale cura della persona salute e welfare della Regione, svolgendo un ruolo di impulso all’attività di tutti i Ccm e partecipando all’analisi della qualità percepita nelle Aziende sanitarie. “Equità nei percorsi di cura attraverso una continua azione di ascolto e proposta: è questa – ha commentato Poletti – la sfida più importante che ci attende e nella quale sarà particolarmente importante – ha concluso – che tutti i Ccm provinciali lavorino in modo omogeneo.”

Anche dalle elezioni nel distretto Sud-est arriva una conferma: è Giorgio Pagliari, con Sabrina Sottili come vice, il presidente del locale Comitato consultivo misto.

“I Comitati – ha invece detto Pagliari – sono sinonimo di partecipazione alla vita sanitaria dei nostri territori: perché questa sia efficace, è necessario un dialogo continuo sia con i cittadini che con l’Azienda”

I COMPONENTI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

CCM Distretto di Parma: Doriano Campanini (AVIS), Manuela Longo (Lega italiana fibrosi cistica), Fausto Avanzini (Auser Parma), Mario Barantani (Ass. Casaperta), Giovanni Luigi Comelli (A.LI.CE), Franco Zasa (Progetto Itaca Parma).

CCM Distretto di Fidenza: Fernanda Campanini (Avis), Mario Cantini (CTDM), Rolando Gavioli (Gruppo Sostegno Alzheimer), Massimiliano Chiarati (Croce Verde Noceto), Stefania Salotti (A.Vo.Pro.Ri.T), Benvenuto Uni (A.Ri.M.), Nicole Marai (CRI).

CCM Distretto Sud-est: Giorgio Pagliari (Avis Collecchio), Sabrina Sottili (Ass. Paraplegici Emilia-Romagna), Luca Guareschi (Assistenza volontaria Collecchio), Carlo Orioni (Assistenza Pubblica Langhirano), Elia Anghinetti (A.Vo.Pro.Ri.T), Lorenzo Bertoli (CRI).

CCM Distretto Valli Taro e Ceno: Giuseppina Poletti (sulle ALIdelleMenti), Luciano Sabini (Assistenza Pubblica Borgotaro-Albareto), Anna Maria Chilosi (Insieme per Vivere), Michele Bandini (CRI), Renato Delchiappo (Gli Amici della Valle del Sole), Maria Teresa Ferrari (LILT), Adelina Facci Tosatti (N.a.D.)