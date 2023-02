Comitato 10 Febbraio di Parma: “80 anni fa iniziarono gli infoibamenti, crimini commessi dai partigiani comunisti slavi”

Si è svolta sabato, 11 febbraio 2023, alle ore 16.30, in via Melloni, nella città di Parma, davanti al Monumento ai Caduti, la manifestazione denominata “Giorno del Ricordo”, istituita con Legge 30 marzo 2004, n.92, e promossa in tutta Italia anche dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria dei Martiri delle foibe e ricordare l’esodo forzato di migliaia di nostri connazionali dal confine orientale d’Italia.

L’evento ha visto la presenza del presidente del consiglio comunale Michele Alinovi, dei consiglieri comunali Priamo Bocchi e Giuseppe Tramuta , delle associazioni Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, Associazione Nazionale Volontari di Guerra, Associazione Nazionale Bersaglieri e di moltissimi cittadini.

“Quest’anno ricorre l’80° anniversario dell’inizio degli infoibamenti, crimini commessi dai partigiani comunisti slavi ai danni dei nostri connazionali – dichiarano gli organizzatori del Comitato 10 Febbraio – quindi abbiamo messo ancora maggiore impegno per commemorare i Martiri delle foibe e il sacrificio degli Esuli dal confine orientale d’Italia, costretti ad abbandonare terre da sempre italianissime.

Comitato 10 Febbraio di Parma