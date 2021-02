Comitato Cittadella futura Parma: “Inizia una settimana cruciale per il futuro del Parco”

Inizia una settimana cruciale per il futuro del Parco della Cittadella: il Consiglio comunale, infatti, dopo aver dedicato una riunione congiunta delle Commissioni interessate e gran parte della seduta consiliare del 1 febbraio u.s. alla discussione delle richieste avanzate, si appresta ad approvare un documento di indirizzo per il Sindaco e la Giunta in risposta alla Petizione del Comitato Cittadella futura.

Riteniamo dunque indispensabile rivolgere un appello ai consiglieri comunali, che sono chiamati ad elaborare questo documento, affinché possano tenere conto delle osservazioni del Comitato alla luce del dibattito emerso in queste ultime due circostanze soprattutto in relazione alle istanze che restano in sospeso.

Invitiamo innanzitutto i Consiglieri a ricordare che la Petizione rappresenta una spontanea espressione di cittadinanza attiva e di affezione per un luogo vissuto e amato come la Cittadella. Troviamo offensivo, oltre che opportunistico, tacciarla di essere un’operazione di mera polemica partitica, che ci vedrebbe strumentalizzati pro o contro uno schieramento; e troviamo altrettanto offensivo, dato l’alto livello del lavoro di ricerca ed elaborazione che l’ha caratterizzata, ritenerla operazione di difesa di interessi particolari, tanto da contrapporla ad un ipotetico “fronte del SI”, costituito – questo davvero – da portatori di interessi commerciali evidenti.

Siamo orgogliosi del percorso democratico svolto come esempio di partecipazione civile a tutela di un bene della collettività: dobbiamo purtroppo constatare che da una parte della maggioranza questo processo viene banalizzato e liquidato come una inutile perdita di tempo, e che qualcuno si permette addirittura di stigmatizzarlo come una “pessima pagina di democrazia”.

I cittadini firmatari hanno ritenuto loro diritto e loro dovere chiedere all’amministrazione di adottare un approccio globale nell’affrontare un intervento come questo ed esprimere critiche motivate al progetto di “restyling”, che, lo vogliamo di nuovo ribadire, riguarda un bene comune di enorme valore ed è finanziato con soldi pubblici. Siamo certi che molte delle modifiche intervenute siano in buona parte frutto del loro impegno.

Quanto alle istanze tuttora in sospeso ribadiamo la nostra contrarietà alla collocazione dell’area giochi in due spazi distinti. Dispiace e preoccupa che siano ritenute di pochissimo rilievo le esigenze delle famiglie e che non vengano in alcun modo valutate le indiscutibili conseguenze negative che ciò comporterà per la fruizione e la gestione serena dei momenti di gioco.

Tra le altre cose, uno di questi due spazi, di fronte all’ex ostello, non ha certamente né la qualità paesaggistica, né le attrattive “fisiche”, né le condizioni di sicurezza adeguate. Confermiamo dunque convintamente la nostra richiesta, se proprio si intendono spostare i giochi dalla collocazione attuale, di un’area unica e interamente dedicata a TUTTI i giochi sul grande prato a fianco dell’ex Ostello: area libera e di grande attrattiva naturale, dove poter stare vicini ai propri bambini e ragazzi di varie età e abilità, socializzante ed inclusiva, facile al controllo a colpo d’occhio da parte degli adulti, priva di fattori di incompatibilità rispetto alle stesse funzioni dell’ex ostello.

Confermiamo inoltre il nostro parere negativo sullo spostamento dei due campi da basket, la cui collocazione ha dimostrato nel tempo di funzionare bene sia per la fruizione che per la sicurezza. Sarebbe anche la soluzione più economica ed ecologicamente meno impattante.

Resta infine del tutto aperta la questione dell’utilizzo della Cittadella, come di tutti i Parchi storici e monumentali di Parma, per ospitare eventi spettacolari: l’inesistenza delle minime condizioni di sicurezza e agibilità, il rumore in una zona di silenzio, la mancanza di parcheggi adeguati e non certo ultime le pesanti tracce che in passato questi eventi hanno lasciato in eredità dovrebbero costituire ragioni sufficienti per un cambiamento di rotta. Dobbiamo al contrario amaramente constatare una totale mancanza di sensibilità in questo senso, e proprio da parte di chi, come l’Assessore alla Cultura, dovrebbe sostenere con maggiore convinzione e assumere come prioritaria l’esigenza improrogabile di educare alla bellezza ed al rispetto del patrimonio storico e paesaggistico anche in aperto contrasto, ove necessario, con gli interessi economici e commerciali. Riteniamo fuorviante e inaccettabile spacciare questo uso improprio di un bene tutelato come valorizzazione: la Cittadella ed il Parco Ducale non hanno certo bisogno di queste occasioni per essere resi più attrattivi e competitivi.

Su tutti questi fronti, affermiamo la nostra ferma intenzione a proseguire la nostra battaglia, contando in particolar modo sull’appoggio dei nostri concittadini e della Sovrintendenza, che negli ultimi mesi ha dimostrato grande attenzione e sensibilità alle tematiche sollevate dai firmatari.

Il Comitato Cittadella futura e i quasi 4.000 firmatari attendono ora la risposta scritta alla Petizione, confidando nella possibilità di una positiva “delibera d’indirizzo” da parte del Consiglio comunale alla Giunta.

Comitato Cittadella futura Parma