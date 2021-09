Comitato Cittadella Parma: “La sicurezza nei quartieri tra ronde, illuminazione e la proposta del sindaco della notte”

La sicurezza nei quartieri tra ronde, illuminazione e la proposta del “sindaco della notte”.

Come presidente del Comitato Cittadella per Parma, sono con il mio comitato tra i promotori dell’incontro dibattito che si terrà LUNEDI 20 SETTEMBRE alle 20:45 al Cubo di Via La Spezia 90 a Parma dal titolo PIANIFICARE LA SICUREZZA URBANA.

Ospiti d’eccezione della serata le VOCI DEI QUARTIERI che precederanno il dibattito tra l’assessore Cristiano Casa e l’ex assessore Giampaolo Lavagetto, incontro moderato da Giovanni Bertani, scrittore.

Dpo una introduzione a cura di Francesca Zanetti vice presidente del Comitato Parma in Centro io darò voce alle testimonianze di quartiere.

Il tema della serata sarà la sicurezza, interrogandosi i partecipanti su come pianificare la sicurezza urbana e tra chi propone ronde notturne, a chi evidenzia scarsa illuminazione, è arrivata anche alla mia attenzione l’idea del “sindaco della notte”, del consigliere MarcoMaria Freddi, che dopo aver ipotizzato una vera e propria economia della notte, con le sue regole e i suoi bisogni, sui cui due bracci della bilancia insistono “la combinazione del rispetto per il sonno dei residenti, il desiderio di uscire dei nottambuli, le condizioni di vita dei lavoratori notturni e Io sviluppo economico e culturale delle attività notturne” identifica la soluzione dei problemi con una nuova figura istituzionale: il sindaco della notte.

Dovrebbe essere una soluzione moderna nell’intento dell’ideatore, ma in realtà altro non è che la rivisitazione in chiave più positiva dei “vigilantes”.

Con tale termine infatti si deve intendere colui che vigila, e non colui che reprime come volgarmente si associa.

Ecco quindi che appare anche da questo punto di vista la necessità di prevenire.

Chi vigila infatti deve predisporre la sicurezza dei luoghi e delle persone, e solo in caso di falla intervenire successivamente.

Rinnovo pertanto l’invito a partecipare al dibatto organizzato dal Comitato Cittadella per Parma e dal Comitato Parma In Centro, a conferma che ci si stà muovendo nella giusta direzione: serve prevenzione, non essendo la repressione utile nel lungo periodo.

Non credo che quella del Consigliere Freddi sia la soluzione perché non ritengo che una figura istituzionale e di per sé rigida possa rispondere con libertà di movimento e con agilità.

Serve comunque un confronto sereno per costruire un futuro migliore il più possibile condiviso.

Isabella Grassi

Presidente Comitato Cittadella per Parma

