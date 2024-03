Comitato Gemellaggi di Montechiarugolo: eletto il gruppo di coordinamento

Andrea Braghin, Paolo Fabbri, Karine Nicolo Barraque, Laura Gherri, Stefania Gherri, Anna Rosa Paglino e Beatrice Villazzi sono i componenti del gruppo di Coordinamento del Comitato Gemellaggi del Comune di Montechiarugolo.

L’elezione si è svolta il 21 marzo scorso, in occasione della riunione di insediamento del Comitato, cui hanno partecipato tutti i Cittadini che avevano posto la loro i candidatura; I componenti sono stati eletti con voto unanime e palese da parte di tutti presenti.

Il Sindaco Daniele Friggeri ha ringraziato i presenti per l’adesione al nascente Comitato per i gemellaggi del Comune di Montechiarugolo. Ha illustrato i patti di amicizia in essere – con il comune francese di Libourne e i comuni italiani di Alliste (LE) e Gossolengo (PC) – sottolineando che l’Amministrazione Comunale ha promosso la nascita del Comitato per coinvolgere tutta la comunità, in particolare le Associazioni, al fine di creare reti e relazioni coi paesi gemellati.

Il Vicesindaco Scalvenzi ha ricordato l’importante ruolo della sezione regionale di AICCRE – Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d’Europa – per entrate in contatto con Libourne e sottolineato l’importanza del coinvolgimento attivo dei cittadini e delle Associazioni nel Comitato.

L’Assessore Tonelli ha ringraziato le Associazioni per la collaborazione nell’accoglienza dei ragazzi francesi durante i loro soggiorni a Montechiarugolo.

Le persone interessate a far parte del Comitato Gemellaggi possono rivolgersi all’Ufficio Manifestazioni tel. 0521687738 – manifestazioni@comune.montechiarugolo.pr.it.

Il Sindaco Daniele Friggeri ha dichiarato:



“Siamo molto soddisfatti della nascita del Comitato di Gemellaggio, che porterà e rappresenterà la comunità di Montechiarugolo nel mondo. Un’iniziativa di partecipazione dal basso, diretta, che vuole avvicinare le nostre realtà, non solo associative ma anche sociali e commerciali alla grande comunità dei nostri gemelli libournesi e alle tante realtà con cui abbiamo sottoscritto patti di amicizia e con cui sottoscriveremo nuovi patti di amicizia e collaborazione nei prossimi anni.

Un percorso, quello di Montechiarugolo nel mondo, in cui questa Amministrazione crede per promuovere il territorio, per farlo crescere, ma soprattutto per continuare a costruire una cultura di apertura, di confronto e di insegnamento alla diversità, di acquisizione di nuove competenze e raffronto di best practices da altri contesti europei ed extraeuropei e soprattutto perché, laddove si costruisce dialogo, amicizia e fraternità, si allontanano gli spettri della guerra e si realizza un percorso di pace, che è ciò che ha fondato l’Unione Europea ed è ciò in cui noi continuiamo a credere, in questo contesto mondiale in cui si paventano venti di guerra”.