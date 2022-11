Comitato Parma in Centro: “La zona 30 peggiorerà la situazione”

E’ cambiato il macchinista nella forma ma non nella sostanza

A fronte di cambiamenti radicali per la sostenibilità quotidiana dei residenti e degli abitanti della zona centrale, nessuna opinione viene chiesta e nessuna esigenza calcolata.

I residenti del centro storico sembrano invisibili, assolutamente irrilevanti.

Prima di parlare di ulteriori divieti e chiusure sarebbe opportuno parlare di servizi mancanti che costringono gli abitanti a spostarsi quotidianamente in periferia usando mezzi propri . Interrompendo il trasporto pubblico nella tratta Est -Ovest si aggiungeranno ulteriori difficoltà nella mobilità dei residenti .Viene meno il trasporto per ospedale e l’ università, tanto per dire mete che viceversa dovrebbero essere sempre garantite.

Sappiamo bene cosa ha comportato l’interruzione del trasporto pubblico nord sud per il raggiungimento del campus universitario da strade centrali come strada repubblica, ad esempio, occorre una percorrenza troppo lunga e nulla è servito rendere esclusivo il tragitto sul lungoparma.

Chi si inventa queste iniziative sa cosa vuol dire gestire famiglie con ragazzi che si devono spostare per praticare uno sport o gestire anziani con disabilità e con bisogno di aiuto?

Tutti noi ci teniamo al bello ma prima di tutto occorre funzionalità e sostenibilità famigliare.

Le chiusure ci hanno portato solo degrado, non risolvere il problema parcheggi come previsto dal PUMS ancora in vigore, ma prevedere la zona 30 su tutto la zona entro le tangenziali è solo demagogico e peggiorerà tutte le problematiche già in essere.

Francesca Zanetti unitamente a tutti i componenti del direttivo Comitato Parma in centro