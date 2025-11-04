Comitato Parma in Centro: “Tuteliamo l’immagine di Parma, non mettiamola alla berline sulle tv nazionali”

La nostra città vive indubbiamente una situazione difficile riguardo ai temi di sicurezza urbana e baby gang che meritano un giusto richiamo verso gli Enti territoriali e nazionali affinchè trovino le soluzioni adeguate.

Tuttavia, questi sono problemi comuni a tante città italiane per cui Parma non merita di essere costantemente messa alla berlina sulle tv nazionali ,con grave danno per la nostra immagine e per la nostra attrattività turistica, commerciale e residenziale.

Chiediamo, quindi, a quei politici locali che godono di visibilità nazionale, di fare attenzione a quale immagine si voglia dare della nostra città per evitare alla fine che oltre al danno ci sia anche la beffa per la nostra economia locale.

Comitato Parma in Centro