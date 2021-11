Comitato per la Via Emilia Bis: “Passi in avanti”

Il “Comitato per la via Emilia bis e la riqualificazione della vecchia strada consolare” esprime soddisfazione sui primi risultati che emergono, anche su suggerimenti ed indicazioni del Comitato stesso, dal lavoro delle Istituzioni Pubbliche in vista della realizzazione di questa indispensabile infrastruttura.

L’ingente mole di traffico che percorre ogni giorno la vecchia strada consolare determina livelli di pericolosità, di inquinamento, di ritardi nelle relazioni tra le città di Parma e Reggio Emilia non più sopportabili.

La Risoluzione sulla via Emilia bis approvata mercoledì scorso dalla Commissione territorio, ambiente e mobilità della Regione Emilia Romagna rappresenta l’ultimo in ordine di tempo, ma forse il più importante, tra i numerosi atti che hanno riportato all’attualità il problema della mobilità nel nostro territorio.

Questo atto impegna la Giunta Regionale ad inserire nel contratto di programma triennale di ANAS la costruzione di una bretella alternativa alla via Emilia per convogliarvi il traffico pesante ed i veicoli che esulano dal rapporto con le frazioni che vi risiedono.

Di questa risoluzione si apprezzano sia il risultato politico bipartisan con un confronto tra idee differenti ma confluite in un unico e determinato risultato, l’idea di tenere unito nel progetto tutto il territorio tra Parma e Reggio Emilia, passando per S.Ilario, sia l’intento di realizzare l’opera per stralci ma all’interno di un unico progetto.

Prima di questo importante atto della Regione Emilia Romagna era stata approvata una Mozione di intenti nel consiglio comunale di S.Ilario, un’altra Mozione è stata depositata ed è prossima alla discussione ed approvazione in Consiglio Comunale di Reggio Emilia.

Il Comitato ha attivato i contatti con l’Amministrazione Comunale di Parma nell’ambito del programma di iniziative volte a perseguire l’obiettivo della realizzazione dell’opera.

Il Comitato sottolinea nel contempo che una strada consolare che è stata l’asse portante dello sviluppo civile ed economico di un territorio regionale (che da essa ha preso addirittura il nome) debba essere riscoperta anche sul versante storico, culturale ed identitario.

La riqualificazione della strada storica dovrà rivalutare la bellezza degli insediamenti che vi risiedono e la nuova arteria faciliterà i rapporti commerciali, turistici e civili all’interno di un territorio, quello tra Parma e Reggio Emilia, che è naturalmente e fortemente interconnesso.

Comitato per la via Emilia bis e la riqualificazione della vecchia strada consolare