Commedia dialettale di Antonio Guidetti, sabato 11 ottobre al Teatro di Ragazzola

Si avvicina l’inizio della stagione di spettacoli di prosa e musica 2025/26 del Teatro di Ragazzola. Come ormai felice tradiziona la prima serata, che anticipa il programma della rassegna ufficiale, è dedicata alle spassose vicende ricostruite in scena da Antonio Guidetti e la sua compagnia Artemisia Teater. Il benvenuto al pubblico sarà pertanto all’insegna dell’allegria sabato 11 ottobre, alle 21.15, con la commedia dialettale “Mo guerda te pinseva un lavor e invece l’era n’eter, che po’ l’era gnan collé… Mah!”, portata in scena da Antonio Guidetti, Maurizio Bondavalli, Cristina Cavalca, Tiziana Patacini e Marzia Melloni.

Composta da un piccolo e affiatato gruppo di attori che sul palcoscenico sa ricreare esilaranti situazioni comiche, Artemisia Teater rappresenta da decenni una solida realtà del teatro dialettale. In questa nuova commedia, tra battibecchi e fraintendimenti, si narrano le vicissitudini di Aronne che vive insieme alla autoritaria moglie Domizia e al cognato Tolomeo, brav’uomo ma tonto e lento a capire. Il rapporto fra marito e moglie è talmente compromesso che Aronne sta progettando di andarsene da casa ma non ne ha il coraggio ne trova l’occasione. Quando, improvvisamente, una lettera recapitata dalla nuova postina del paese offre una inaspettata opportunità di fuga… il divertimento è assicurato!

L’avventura di Antonio Guidetti nel teatro comincia il 7 dicembre del 1979, quando insieme ad alcuni amici fonda il Teatro del Forno (così chiamato perché le prove venivano realizzate in un forno dove, ad una certa ora, i nostri amici venivano gentilmente pregati di andarsene perché qualcuno doveva incominciare a sfornare il pane). Arriva poi a frequentare la scuola “Nuova Scena” di Bologna diretta da Alessandra Galante Garrone e agli inizi degli anni ’90 fonda la Compagnia “Artemisia Teater”, la più apprezzata compagnia dialettale di Reggio Emilia, di cui ancora oggi è “capocomico”. In oltre quarant’anni di teatro dialettale, Guidetti ha realizzato più di sessanta fra commedie, monologhi, farse e cabaret. Anni di teatro fatto con passione e devozione, sempre con la stessa voglia e lo stesso entusiasmo di creare spettacoli di puro divertimento.

L’ingresso è gratuito per gli abbonati alla stagione teatrale 2025/26 del Teatro di Ragazzola. I biglietti della commedia, al costo di 10 euro, si possono acquistare in teatro la sera dello spettacolo oppure prenotare al numero 339.5612798. Per altre informazioni www.teatrodiragazzola.it.

