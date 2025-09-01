Commemorazione 43° anniversario dell’omicidio del Generale Dalla Chiesa

In occasione del 43° anniversario dell’efferato omicidio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’Agente della Polizia di Stato Domenico Russo, è prevista la cerimonia pubblica per ricordare il tragico evento.



La commemorazione, alla presenza dei famigliari e delle massime autorità civili e militari cittadine, è organizzata da Prefettura e Comune di Parma e si terrà nella mattinata di mercoledì 3 settembre, secondo il seguente programma.





Alle 9.15, è prevista la Santa Messa presso l’Oratorio di San Gregorio Magno del cimitero delle Villetta, per iniziativa dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Parma. Sarà officiata dal Cappellano Militare della Legione Carabinieri dell’Emilia Romagna Don Luca Giuliani.



Alle 10, il corteo istituzionale muoverà dall’oratorio di San Gregorio Magno, nel cimitero Monumentale della Villetta, per dirigersi presso la tomba del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, dove avrà luogo la deposizione delle corone e la commemorazione ufficiale. Per il Comune di Parma sarà presente il Sindaco, Michele Guerra.