Commemorazione dei martiri delle foibe e degli esuli a Parma

Si svolgerà il giorno 11 Febbraio 2023, alle ore 16.30, in via Melloni davanti al Monumento ai Caduti, nella città di Parma, il “Giorno del Ricordo”, istituito con Legge 30 marzo 2004, n.92, per commemorare i Martiri delle foibe e gli Esuli.

L’evento quest’anno riveste un’importanza maggiore, in quanto 80 anni fa, nel 1943, ebbero inizio i primi infoibamenti dei nostri connazionali, crimini compiuti dai partigiani comunisti slavi.

Per l’evento sono stati invitati a presenziare il Sindaco, l’Assessore alla Cultura, i Consiglieri Comunali, le associazioni locali, i dirigenti scolastici e l’intera cittadinanza.

“Invitiamo tutti a partecipare alla cerimonia – dichiarano gli organizzatori Comitato 10 Febbraio Parma – con la quale vogliamo ricordare il sacrificio dei Martiri delle foibe e il dramma degli Esuli che furono costretti con il terrore ad abbandonare terre da sempre italianissime.

Abbiamo invitato il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale a presenziare a una manifestazione che auspichiamo sia condivisa da tutti, andando oltre gli schieramenti partitici.”

Comitato 10 Febbraio di Parma