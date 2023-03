Commemorazione in Questura del 45° anniversario della Strage di via Fani

Questa mattina, alle ore 11, in occasione del 45esimo anniversario dai tragici fatti occorsi in Via Fani a Roma in occasione del rapimento dell’Onorevole Aldo Moro, il Vicario del Questore di Parma, Dr.ssa Rosanna Minucci, ha deposto un omaggio floreale presso la lapide posta nell’androne della Questura in ricordo del Vice Brigadiere della Polizia di Stato, Francesco Zizzi, membro della scorta, ucciso il 16 marzo 1978.

Il momento commemorativo, cui hanno preso parte i funzionari della Questura e i Dirigenti delle Specialità della provincia nonché una rappresentanza della sezione ANPS di Parma, ha costituito altresì l’occasione per ricordare il sacrificio di tutti gli “eroi” che hanno perso la vita per difendere istituzioni democratiche.