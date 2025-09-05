Commercio: raddoppiati i fondi per il bando del Centro Storico

La Giunta Comunale ha approvato l’integrazione delle risorse a disposizione del bando per la concessione di contributi destinati ad esercizi commerciali, artigianali e di servizio situati nell’area del centro storico, che raggiunge così un valore di 200 mila euro.

Alla scadenza del bando sono pervenute 25 proposte di progetto, segno di un forte interesse da parte delle attività economiche. In considerazione della qualità che ha contraddistinto le progettualità, il Comune ha deciso di raddoppiare i fondi inizialmente previsti.

I contributi, fino a un massimo di 15.000 euro per progetto, consentiranno di sostenere interventi di riqualificazione, valorizzazione e sviluppo delle attività commerciali, in un’ottica di rigenerazione urbana e di rilancio della vitalità del centro storico.

“La decisione di raddoppiare i fondi destinati a questo bando è legata al riscontro fortemente positivo che abbiamo avuto dagli esercizi commerciali. I progetti ricevuti si sono infatti contraddistinti in positivo sia per quantità che qualità delle proposte” commenta Chiara Vernizzi, Assessora alla Rigenerazione Urbana. “Continua il nostro impegno per supportare il commercio di vicinato e le attività artigianali, che svolgono un ruolo importante per la vivibilità urbana, non solo in termini economici, ma anche per la capacità di rendere più attrattivi e funzionali gli spazi pubblici. In questo modo contribuiamo alla vitalità del centro e a rendere più solida la rete di servizi e opportunità a disposizione dei cittadini e dei visitatori.”

L’atto, immediatamente esecutivo, consentirà di procedere in tempi rapidi alla valutazione e all’assegnazione dei contributi, così da sostenere concretamente le iniziative degli operatori economici.