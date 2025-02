Compie atti osceni vicino a una scuola, denunciato un 50enne

Era stato notato e filmato da alcuni cittadini, in pieno giorno, mentre era seduto sul marciapiede davanti ad una scuola dell’Oltretorrente con una sigaretta in bocca e le mani infilate nei pantaloni che compivano gesti che non lasciavano nulla all’immaginazione. Le indagini, condotte dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Parma hanno consentito di rintracciarlo nell’Oltretorrente e denunciarlo per atti osceni e corruzione di minorenne.

Nei giorni scorsi, numerose segnalazioni provenienti dall’Oltretorrente, avevano evidenziato una situazione di disagio in via della Costituente: un 50enne che in concomitanza con l’orario di uscita degli studenti, seduto nelle immediate vicinanze di un istituto scolastico compiva atti osceni, creando particolare disagio a chi in qual momento si trovava a passare di lì.

È accaduto anche ad una donna che, mentre stava rientrando a casa con la figlia, minorenne ha incrociato l’uomo intento a compiere “quei gesti”.

In risposta all’allarme dei residenti, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nella zona, dell’Oltretorrente, concentrandosi in particolare proprio su via della Costituente. Il dispositivo di sicurezza messo in campo, formato da diverse pattuglie e personale in abiti civili, ha dato i suoi frutti: nella giornata del 14 febbraio, i militari sono riusciti a rintracciare il presunto responsabile degli atti osceni.

Grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini di alcuni video circolanti in rete, che hanno ripreso l’uomo, i Carabinieri, nel corso dei servizi di appiattamento, hanno individuato l’uomo. Si tratta di in un 50enne italiano, dimorante in città, pregiudicato.

Al termine delle indagini, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti e fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, poiché ritenuto il presunto responsabile di atti osceni in luogo pubblico e corruzione di minorenne.