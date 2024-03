Complesso di San Paolo: “La bellezza della natura” con Stefania La Badessa

ADA associazione donne ambientaliste offre alla cittadinanza il nuovo incontro della rassegna “La vie en rose” dedicata al benessere della donna e al suo rapporto con la natura, con il patrocinio del Comune di Parma e il contributo di COOP Alleanza 3.0.

L’appuntamento è giovedì 21 marzo alle ore 17 al Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, Sala Giovanna, in vicolo delle Asse 5 a Parma.

Il tema dell’incontro sarà “La bellezza della natura” con Stefania La Badessa, farmacista esperta in piante medicinali, che accompagnerà alla scoperta di facili e divertenti ricette cosmetiche riutilizzando gli ingredienti che si trovano in cucina, utili per migliorare, ad esempio, la salute di pelle e capelli.

Stefania La Badessa viene spesso invitata a trasmissioni RAI in qualità di esperta di fitoterapia, nutraceutica, etnobotanica , temi che tratta anche collaborando con riviste di settore a diffusione nazionale. Ha pubblicato per l’editore Tecniche Nuove i libri “La Natura spiegata ai bambini”, “Medicina naturale per la donna” , “Le erbe della salute sul balcone”.

Anche in collaborazione con ADA,è ideatrice di progetti di educazione ambientale nelle scuole, in cui cerca di evidenziare il modello di economia circolare della natura, dal quale l’uomo dovrebbe trarre ispirazione per vivere in armonia con tutti gli esseri viventi.

Ingresso libero