Completata la nuova passerella ciclopedonale sul Canale Maggiore

La nuova struttura in acciaio collega il Parco Laghi e il Parco Luca Attanasio, rafforzando la rete di percorsi dedicati alla mobilità dolce.

Il sindaco Michele Guerra e l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco De Vanna, in mattinata, hanno fatto visita al nuovo ponte ciclopedonale sul Canale Maggiore, nel quartiere Eurosia. L’opera, avviata all’inizio dell’estate, si è conclusa con la posa della nuova passerella in acciaio, realizzata in sostituzione della precedente struttura in legno.

“Stamattina siamo venuti a vedere il nuovo ponticello sul Canale Maggiore che collega ampi spazi verdi nel quartiere Eurosia, luoghi frequentati ogni giorno da tante famiglie che vengono qui a passeggiare e a giocare e che possono godere dell’ottima manutenzione di questi spazi – commenta il sindaco Guerra. – Il ponte collega due parti del quartiere ed è stato molto apprezzato dai cittadini e dalle cittadine: in passato è stato un ponte in legno, non più praticabile; lo abbiamo sostituito e ora è finalmente un ponte in sicurezza”.

“Abbiamo fatto un investimento molto importante sul verde in questi anni che sta dando risultati – prosegue – Finalmente abbiamo una città perfettamente tenuta per quanto riguarda il patrimonio verde ed è una grande soddisfazione passeggiare qui, incontrare cittadine, cittadini e famiglie e apprezzare insieme a loro come questi lavori di ricucitura stiano funzionando”.

“Nel quartiere Eurosia è stato riaperto il nuovo ponte che collega il Parco Laghi al Parco Attanasio – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici e Legalità Francesco De Vanna. – Si tratta di un importante intervento di ricucitura e un’opera di valorizzazione di quest’area verde di grande rilevanza, a servizio del quartiere e di tutta la città.

La sostituzione del ponte ha permesso di riqualificare e valorizzare il patrimonio verde che caratterizza i due parchi, creando un elemento di connessione che integra e mette in continuità aree ambientali di grande rilievo, rafforzandone al tempo stesso la fruibilità da parte di cittadine e cittadini”.

L’intervento si inserisce nel più ampio programma promosso dall’amministrazione comunale per il recupero, la riqualificazione e la messa in sicurezza dei ponti e dei ponticelli che attraversano i canali e i corsi d’acqua presenti sul territorio. Con un investimento di circa 80 mila euro, il nuovo ponte ciclopedonale sul Canale Maggiore rappresenta un tassello significativo nella valorizzazione delle connessioni ciclopedonali cittadine e nella cura delle aree verdi urbane.

La nuova passerella, collocata in prossimità della tangenziale sud, mette in comunicazione diretta il parco Laghi e il parco Luca Attanasio, rafforzando così la continuità della rete di percorsi dedicati alla mobilità dolce e offrendo ai cittadini nuove opportunità di fruizione del patrimonio ambientale e naturalistico.

Con la conclusione dei lavori, l’amministrazione comunale conferma il proprio impegno a favore della sostenibilità, della qualità urbana e della sicurezza delle infrastrutture, restituendo alla cittadinanza un collegamento rinnovato e sicuro, capace di coniugare mobilità sostenibile e valorizzazione del territorio.