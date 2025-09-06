Compra un PC a prezzo stracciato, ma nel pacco solo cianfrusaglie: denunciato 50enne a Sissa Tre Casali

Pensava di aver fatto un grande affare acquistando un computer usato a soli 120 euro. Invece, quando ha aperto il pacco, ha trovato soltanto vecchie cianfrusaglie. Protagonista della disavventura un 20enne di origine straniera, residente a Sissa Tre Casali, che alla fine di agosto è rimasto vittima di una truffa ben orchestrata.

Aveva notato un volantino affisso in un bar del paese: un privato vendeva un computer completo di monitor, tastiera e mouse a un prezzo decisamente allettante, appena 120 euro. Il giovane, convinto di aver trovato l’occasione giusta, ha contattato il presunto venditore e fissato un incontro per la consegna.

All’appuntamento, l’uomo – un 50enne italiano residente in provincia – si è presentato puntuale e con un sorriso rassicurante, consegnando uno scatolone che avrebbe dovuto contenere l’attrezzatura informatica. Fidandosi e complice anche una scarsa conoscenza della lingua italiana, il 20enne ha pagato la somma pattuita senza controllare il contenuto del pacco.

Solo nel tardo pomeriggio, una volta rientrato a casa, ha scoperto l’amara verità: dentro lo scatolone non c’erano né computer né monitor, ma soltanto oggetti di poco valore.

Il giovane si è rivolto ai Carabinieri della Stazione di Sissa Tre Casali, che hanno avviato immediatamente un’indagine. Attraverso l’analisi dei tabulati telefonici e delle immagini di videosorveglianza presenti in zona, i militari sono riusciti a identificare il presunto responsabile.

Il 50enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di truffa. Si precisa che, allo stato attuale, l’uomo è soltanto indiziato e la sua posizione sarà valutata dall’autorità giudiziaria nel corso dell’iter processuale, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.