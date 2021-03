Comunali 2022, Nazione Futura Parma: “Si apra un dialogo tra tutte le forze alternative alla sinistra per un deciso cambio di passo in città”

Tra poco più di un anno si chiuderà finalmente la stagione Pizzarottiana e i parmigiani saranno chiamati a scegliere il loro nuovo sindaco.

Le sfide che attenderanno Parma nel prossimo decennio, nella difficile fase di ricostruzione post Covid, impongono di vedere impegnati già oggi le migliori, più illuminate e competenti energie della nostra comunità cittadina. I dieci lunghi anni dell’amministrazione Pizzarotti, nei quali si è spacciato il nulla per una “rivoluzione normale”, ci consegnano infatti una città ferita, spenta, declassata in ogni ambito, divisa, sempre più degradata, sempre meno attrattiva e sicura.

Nazione Futura ritiene che si debba al più presto avviare un dialogo, produttivo e partecipato, tra le forze alternative alla sinistra che con un deciso cambio di passo e di visione rispetto al presente, sappiano avviare l’auspicato rilancio della città.

C’è bisogno di ritrovare al più presto una salda unità di intenti che sulle solide basi della realtà oltre che della nostra tradizione, identità storica, culturale e comunitaria, si proietti nel futuro. La città attende risposte concrete ed efficaci su tanti temi fino ad oggi ignorati o liquidati con slogan politicamente corretti e attestazioni tanto ideologiche quanto sterili: nuove politiche del welfare, della disabilità, promozione della famiglia, sostegno alla natalità, infrastrutture, sicurezza, ambiente, rivitalizzazione del centro storico, lotta alla droga, al degrado urbano, gestione dei rifiuti, politiche giovanili, tanto per citarne alcuni.

LEGGI ANCHE: INTERVISTA – Sen. Maurizio Campari (Lega): “Siamo entrati nel Governo per cambiare le cose, e lo stiamo facendo. Parma 2022? I motori sono caldi”

Nazione Futura lancia pertanto un appello a tutte le forze politiche e civiche del mondo conservatore locale oltre che alle imprese, ai lavoratori, ai professionisti, al mondo universitario, alle associazioni, affinché si assumano la responsabilità di compiere un passo in avanti che sia un vero e proprio atto d’amore verso un figlio che oggi ha bisogno di dedizione, nuove cure e maggiori attenzioni.

Parma non può permettersi ulteriori anni di trascuratezza malcelata dietro a futili slogan barricaderi o boutade ideologiche (“Parma città dei diritti”, “Parma città dell’inclusione”, “Parma città dell’accoglienza”, “Parma capitale green”, “Parma arcobaleno”, “Parma antisessista, antifascista e anti populista”, eccetera eccetera e trallallero trallallà) e l’occasione delle prossime elezioni è troppo importante per essere sprecata per inedia, apatia o pigrizia.

Priamo Bocchi

Coordinatore provinciale Nazione Futura Parma