Comunali di Borgotaro, Bernini (FI): “Roberto Marchini è un traditore. Lo devo chiamare compagno?” VIDEO

E’ molto duro Giovanni Paolo Bernini, responsabile provinciale Enti Locali di Forza Italia, con il suo ex collega di partito Roberto Marchini, già vicesindaco di Parma con Ubaldi, oggi alle comunali di Borgotaro a sostegno del candidato di centrosinistra Marco Moglia.

In occasione della presentazione della lista di centrodestra guidata da Cristiano Delmaestro, Bernini è esplicito: “Mi fa dolore, non da montanaro (perchè dentro sono montanaro), sapere che un ex democristiano, un ex forzista belusconiano, è in lista con la sinistra. Addolora, tradisce. Tradisce non noi, ma se stesso. Roberto Marchini, che è stato vicesindaco di Parma, lo devo chiamare “compagno”? No, lasciatemi l’idea che la politica è ancora una cosa seria”.