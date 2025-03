Comune di Montechiarugolo: nuovo incarico al diciannovenne consigliere Salgado

È stato il più giovane tra tutti i candidati dei Comuni al voto alle ultime elezioni amministrative. Non ha ancora 19 anni ma l’impegno per la cosa pubblica è già molto radicato.

Federico Salgado, consigliere del Comune di Montechiarugolo, ha appena ricevuto dal sindaco Daniele Friggeri l’incarico per le Politiche giovanili e per la piattaforma ComuniChiamo.

Dopo quelli di Davide Campagna e Antonella Piazza, questo è il terzo incarico conferito dal sindaco: <È un modo per coinvolgere i consiglieri eletti, per fargli conoscere più da vicino l’attività dell’amministrazione, affiancando gli assessori su progetti e ambiti specifici – spiega Friggeri -. Credo che anche i consiglieri più giovani, come Federico, possano dare un contributo importante in termini di idee, proposte ed entusiasmo a un’amministrazione che cerca sempre di migliorarsi>. <L’incarico – prosegue – non costituisce una delega di funzioni, quindi Salgado non avrà poteri decisionali e non percepirà compensi aggiuntivi, ma avrà la possibilità di fare esperienza sul campo e crescere, magari come futuro amministratore>.



<Voglio ringraziare il sindaco per questa opportunità>, commenta il consigliere, che è anche membro della commissione che ha lavorato alla candidatura di Parma Capitale Europea dei Giovani 2027. <Le Politiche giovanili e Comuni Chiamo – aggiunge – sono due ambiti che mi interessano molto e su cui sto già lavorando da alcuni mesi, affiancato dal vicesindaco Francesca Tonelli. Vorrei approfondire il principio dell’equità intergenerazionale, per cui le politiche giovanili dovrebbero toccare trasversalmente tutti gli ambiti di un’amministrazione, dall’edilizia alla scuola, alla cultura e non solo. E vorrei trovare uno spazio per Montechiarugolo nei progetti di Parma Capitale Europea dei Giovani, per dare voce alle richieste di tutti quei giovani che vivono in Provincia e non in una città capoluogo. Insomma, c’è tanto da fare ma credo che già nelle prossime settimane potremo presentare i primi progetti>.