Comune di Parma, al via il completamento della transizione a led dell’illuminazione pubblica

Il Comune di Parma ha approvato l’Addendum al contratto di servizio con City Green Light per il completamento della riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica.

L’intervento prevede la sostituzione degli ultimi 16.000 punti luce ancora dotati di sorgenti tradizionali con apparecchi LED di ultima generazione, portando l’intero parco illuminante cittadino alla tecnologia ad alta efficienza.

Il completamento della transizione al LED si inserisce nel quadro strategico del Contratto Climatico della Città, approvato dalla Commissione Europea nel marzo 2024 nell’ambito della Missione “100 Climate Neutral and Smart Cities”, che riconosce Parma tra le città europee impegnate nel raggiungimento della neutralità climatica entro il 2030. L’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica rappresenta una delle tappe strategiche di questo percorso, sia per la riduzione diretta delle emissioni, sia per la capacità di incidere sulla qualità dell’ambiente urbano.

Con il progetto Full LED si completa ora l’ultimo tratto del percorso. Il passaggio all’illuminazione LED integrale consentirà di ridurre ulteriormente i consumi di circa 3.196.159 kWh all’anno, con un risparmio stimato di circa 725.000 euro annui sui costi energetici dell’Ente. Il progetto prevede la dotazione di sistemi avanzati di telecontrollo punto-punto, che permetteranno un monitoraggio continuo degli impianti e interventi manutentivi più tempestivi, insieme all’aggiornamento e alla digitalizzazione del catasto illuminotecnico.

Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e Legalità, e Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità, commentano: “Parma si avvia al completamento transizione a LED dell’illuminazione pubblica, un percorso strategico che unisce innovazione, sostenibilità e qualità urbana, un passo importante nel cammino verso la neutralità climatica. Si tratta di un intervento che non solo riduce in modo significativo i consumi energetici, ma contribuisce anche a rendere più sicuri, accoglienti e vivibili gli spazi pubblici. È un esempio concreto di come la transizione energetica possa tradursi in benefici tangibili per cittadine e cittadini, attraverso una gestione efficiente delle risorse e l’adozione di tecnologie avanzate.”

“La collaborazione con Parma rappresenta un esempio concreto di come la transizione energetica possa diventare un progetto condiviso tra amministrazione, cittadini e partner tecnici. La completa riqualificazione dell’illuminazione pubblica è il risultato di un lavoro pluriennale che unisce innovazione tecnologica, efficienza e attenzione alla qualità dello spazio urbano. Siamo orgogliosi di accompagnare la città in questo percorso verso la neutralità climatica, con interventi che generano benefici immediati e strutturali per la comunità”, dichiara Tomaso Naldi, Direttore Business Unit Nord Italia, di City Green Light.

La sostituzione degli apparecchi garantirà una luce più uniforme e calibrata in funzione delle diverse tipologie di contesto, contribuendo a migliorare la sicurezza stradale e la fruibilità degli spazi pubblici nelle ore serali. Sono previsti anche interventi dedicati alla valorizzazione di siti e percorsi identitari, con una particolare attenzione all’integrazione paesaggistica e architettonica.

Il percorso di efficientamento dell’illuminazione pubblica ha preso avvio nel 2017, quando la Città ha scelto di intraprendere un programma strutturale di riduzione dei consumi energetici, miglioramento della qualità dell’illuminazione e innalzamento della sicurezza nello spazio urbano. City Green Light è partner tecnico di questo processo fin dall’inizio, accompagnando Parma in una trasformazione progressiva della propria rete.

Negli ultimi anni sono stati già riqualificati oltre 26.000 punti luce, ottenendo una riduzione dei consumi complessivi pari al 67% rispetto ai livelli pre-intervento e un importante miglioramento della qualità e dell’uniformità dell’illuminazione in quartieri, parchi e assi viari principali.

La gestione del servizio è stata inoltre ottimizzata grazie all’introduzione di processi manutentivi più efficaci e alla programmazione coordinata degli interventi.