Comune di Parma, cerimonia di consegna degli attestati di Cittadinanza civica

Si è svolta sabato 8 novembresotto i Portici del Grano, la cerimonia di consegna degli attestati di Cittadinanza civica a 120 bambine e bambini nati e residenti a Parma, figlie e figli di genitori residenti in Italia da almeno cinque anni e non ancora in possesso della cittadinanza italiana.

Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco Michele Guerra e l’Assessora alla Partecipazione e all’Associazionismo Daria Jacopozzi.

La Cittadinanza civica, pur non avendo valore legale, rappresenta un riconoscimento importante, un gesto che vuole far sentire bambine e bambini parte integrante della comunità cittadina, valorizzando il loro percorso di crescita, studio e vita a Parma.