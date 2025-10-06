Comune di Parma e Guardia di Finanza siglano protocollo per rafforzare il contrasto alle irregolarità fiscali

Il Comune di Parma e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, hanno sottoscritto stamattina nella Sala di rappresentanza del Comune un importante protocollo di intesa volto a rafforzare la collaborazione istituzionale per il contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e incentivo di competenza del Comune di Parma.

Gli ambiti della rinnovata collaborazione riguardano i tributi locali, in particolare l’IMU, la tassa sui rifiuti, la tassa per l’occupazione di suolo pubblico e per le insegne e i cartelloni pubblicitari e l’imposta di soggiorno, nonché le prestazioni sociali agevolate, i contributi e i benefici economici erogati dal Comune sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del beneficiario, tra i quali anche l’assegnazione di alloggi pubblici. Sulla scorta degli elementi così acquisiti le Fiamme Gialle potranno, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, orientare e rafforzare l’azione di prevenzione e repressione delle condotte lesive del bilancio del Comune di Parma.

Il fulcro operativo dell’intesa sottoscritta dal Sindaco di Parma, Michele Guerra e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, Gianluca Angelini prevede che il Comune comunichi alla Guardia di Finanza dati, informazioni, notizie e analisi di contesto rilevanti per la repressione delle irregolarità di natura economico finanziaria oggetto della collaborazione di cui l’Ente locale sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni, segnalando altresì ogni possibile alert di rischio.

“Si tratta di un protocollo importante perché ci permette di collaborare molto concretamente con la Guardia di Finanza e fornire dati e informazioni che ci aiutino a rendere più giusta la nostra città. In questo caso specifico lavoriamo sul tema dei tributi locali e sulle prestazioni agevolate, voci di Bilancio importanti per il Comune che vogliamo essere certi siano soddisfatte nel modo più corretto, contrastando il comportamento di chi pensa di essere furbo a ingannare la pubblica amministrazione che appartiene a tutti noi. Un ringraziamento sentito lo rivolgo al Colonnello Angelini, che appena insediato a Parma ha portato la nostra attenzione sulla necessità e sull’efficacia di accordi come questo” commenta il sindaco Michele Guerra. “Continua dunque il percorso per rafforzare la già ottima collaborazione tra il Comune e la Guardia di Finanza di Parma, sancita anche dalle intese siglate nel 2022 a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.”

Il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Gianluca Angelini, ha sottolineato come “una delle principali missioni istituzionali del Corpo sia proprio quella della salvaguardia dei bilanci degli Enti locali, sia sotto il versante delle entrate connesse al corretto pagamento dei tributi, sia sotto il versante della spesa pubblica, verificando che i contributi e le prestazioni agevolate di competenza del Comune siano percepiti da chi possiede i requisiti richiesti e che siano utilizzati per le finalità che ne hanno giustificato l’erogazione. Attraverso questo accordo infatti sarà ampliato in modo significativo il patrimonio conoscitivo del fenomeno e, attraverso l’incrocio delle informazioni a disposizione delle rispettive Istituzioni, potranno essere acquisiti specifici alert di rischio che consentiranno alla Guardia di Finanza di essere ancora più selettiva nell’individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo. L’obiettivo di questa intesa è quindi quello di elevare ulteriormente le misure di tutela della legalità economico finanziaria a Parma, rafforzando la fiducia dei cittadini verso le Istituzioni”.