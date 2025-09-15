Comune di Parma, erogazione gratuita di farmaci in “fascia C” 2025-2026

Il Comune di Parma conferma anche per l’annualità 2025/2026 l’erogazione gratuita dei farmaci in fascia C per i lavoratori e le lavoratrici colpiti dalla crisi economica e per altre fasce deboli della popolazione.
Rientrano tra i beneficiari della misura i nuclei familiari già destinatari di un sostegno economico dal Comune e i nuclei già titolari dell’esenzione dal ticket sulle prestazioni specialistiche ai sensi del vigente “Regolamento degli interventi di assistenza economica a favore delle persone e famiglie”.
Potranno inoltre accedere al beneficio anche i cittadini e le cittadine non compresi tra le categorie precedenti che presentino un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore a 7.500 euro e tutti i/le minori attualmente in affido o ospitati in comunità.
L’erogazione gratuita di farmaci in fascia C, in vigore fino al 31 agosto 2026, sarà effettuata presso punti di distribuzione diretta individuati in ciascun Distretto, alle persone munite di una certificazione di indigenza rilasciata dai Servizi Sociali del Comune di residenza ed ai loro familiari.
Tutte le informazioni sono disponibili sul portale istituzionale del Comune di Parma alla sezione Servizi – Salute, benessere e assistenza: “Attestazione di stato di indigenza per erogazione gratuita di farmaci in fascia C”.
