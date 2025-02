Comune di Parma, finanze pubbliche: -38% il debito commerciale nel 2024

Il Comune di Parma annuncia che nel 2024 si è ottenuta una significativa riduzione del debito commerciale, pari al -38% rispetto all’anno precedente. Questo miglioramento significa che il Comune ha ridotto in maniera consistente lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2024, superando il requisito minimo previsto dalla normativa (almeno il 10% di riduzione) e garantendo così un’economia pubblica più sana e affidabile.

Questo risultato è stato determinato da un tempestività dei pagamenti nei confronti dei fornitori del Comune di Parma come rilevabile dall’indicatore di tempestività dei pagamenti al 31/12/2024 pari ad un valore ben inferiore ai trenta giorni.

Cos’è il debito commerciale?

Il debito commerciale rappresenta la somma delle fatture che il Comune deve ancora corrispondere ai fornitori di beni e servizi. Una riduzione di questo indice indica una maggiore efficienza e trasparenza nell’amministrazione, migliorando i rapporti con i partner economici.

“Il Comune di Parma conferma il proprio impegno per una gestione trasparente e responsabile delle risorse pubbliche, a vantaggio di cittadini, imprese e fornitori. Questo risultato dimostra l’efficacia della gestione finanziaria e l’impegno verso pagamenti puntuali” commenta Marco Bosi, Assessore al Bilancio.

In virtù di questo positivo risultato, la Giunta Comunale ha preso atto quindi di non dover applicare le misure sanzionatorie previste dalla Legge 145/2018 e, di conseguenza, di non istituire il Fondo Garanzia Debiti Commerciali per l’anno 2025. Non dover istituire questo fondo significa evitare di destinare una parte del bilancio a coprire tale obbligo normativo e, quindi, avere la possibilità di reinvestire le risorse in servizi e progetti per la cittadinanza, rafforzando al contempo la fiducia dei fornitori e la solidità finanziaria dell’amministrazione.