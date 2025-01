Comune di Parma, riciclo delle penne iniettive per diabetici col progetto pilota ReMed

Prosegue l’impegno del Comune di Parma, nell’ambito del progetto pilota “ReMed”, per il riciclo delle penne iniettive per diabetici.

Al progetto hanno aderito, oltre al Comune, Atesir, Iren Ambiente Parma srl e l’azienda Novo Nordisk Italia spa.

L’iniziativa è promossa da Novo Nordisk Italia Spa, multinazionale danese del settore farmaceutico, che si propone di avviare un innovativo processo di riciclo meccanico delle penne iniettive utilizzate per l’insulina.

Questo permetterà di riciclarle con la produzione di nuovi manufatti, contribuendo così alla riduzione dei rifiuti e all’implementazione di pratiche sostenibili.

L’iniziativa rientra tra gli sforzi del Comune di Parma per raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, come evidenziato nel documento “Parma Climate Neutral 2030”. Il progetto pilota ReMed si inserisce quindi in un contesto più ampio di azioni volte a promuovere la circolarità delle risorse e a sensibilizzare la popolazione sull’importanza del corretto smaltimento dei dispositivi medici.Il finanziamento del progetto è interamente a carico di Novo Nordisk Italia spa, e non comporterà alcun costo per il Comune o per gli utenti della tariffa puntuale.

A Parma hanno aderito la Farmacia Corradini, Farmacia San Lazzaro, Farmacia Mentana, Farmacia Fornari, Farmacia Guareschi, Farmacia Cavallina, Farmacia Uniparma, Farmacia San Filippo Neri, Farmacia Ranieri, Farmacia Ponte Dattaro, dislocate nei diversi quartieri della città. Presso queste farmacie gli utenti potranno riconsegnare le penne usate (utilizzando un apposito kit che verrà fornito dalle stesse farmacie) e il materiale così raccolto verrà inviato ad impianti recupero per ricavarne nuove materie prime da impiegare nei cicli produttivi al posto di materia prima vergine (in particolare plastica e metalli)

Soddisfazione è stata espressa dagli Assessori alla Sostenibilità Ambientale Gianluca Borghi e dall’Assessore alle Politiche Sociali Ettore Brianti e per un progetto che va nel segno della sostenibilità, offrendo soluzioni concrete per la gestione dei rifiuti sanitari el’adozione di pratiche più eco-sostenibili nel territorio comunale, secondo i principi dell’economia circolare.