Comune di Parma, rinnovata collaborazione con Rentokil per la lotta alle zanzare

Il Comune di Parma ha affidato a Rentokil, per il prossimo triennio, il servizio di lotta alle zanzare sul territorio comunale. La collaborazione, consolidata negli anni, ha dimostrato grande efficacia nella prevenzione e nel controllo della proliferazione di questi insetti, contribuendo alla sicurezza sanitaria di cittadine e cittadini.

Le specie esotiche di questi insetti, introdotte involontariamente attraverso la movimentazione di merci e persone, trovano un ambiente adatto nelle nostre zone anche a causa dei cambiamenti climatici in atto; diventa pertanto fondamentale l’azione di contrasto allo sviluppo delle zanzare, come tempestiva risposta di adattamento locale alla crisi climatica globale, per evitare l’insorgere di problematiche di tipo sanitario.

Il Comune di Parma conferma il proprio impegno nella tutela della salute pubblica e dell’ambiente, adottando strategie di contrasto alla proliferazione delle zanzare sempre più mirate ed efficaci. La collaborazione con Rentokil rappresenta un valore aggiunto per il territorio, grazie a un servizio strutturato, tecnologicamente avanzato e attento alle esigenze della cittadinanza.

Un servizio strutturato e capillare

Il piano d’azione include diversi interventi larvicidi e adulticidi per contenere la diffusione delle zanzare in modo efficace e sostenibile. Nello specifico, le operazioni previste riguardano: trattamenti periodici nelle caditoie stradali pubbliche (pozzetti, bocche di lupo e griglie); interventi mirati nei cortili e nelle aree verdi degli edifici scolastici e dei principali immobili del Comune; misure straordinarie in risposta a emergenze sanitarie, come il manifestarsi di arbovirosi o focolai epidemici.

Il servizio seguirà un cronoprogramma annuale strutturato con 7 cicli di trattamenti larvicidi tra aprile e ottobre, coinvolgendo tutto il territorio comunale, le scuole e gli edifici pubblici.

Gli interventi straordinari per la lotta agli adulti di zanzara verranno eseguiti su richiesta di AUSL: in caso di emergenze sanitarie legate a virus come Chikungunya, Dengue, Zika e West Nile, le operazioni seguiranno le linee guida del Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi e del Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025.

Miglioramenti e iniziative per la cittadinanza

Il servizio prevede, inoltre, la distribuzione alla cittadinanza di blister di larvicida, quattro interventi adulticidi con prodotti repellenti naturali prima di eventi pubblici, attività di sensibilizzazione rivolte a cittadine e cittadini, incontri formativi nelle scuole per diffondere buone pratiche di prevenzione.