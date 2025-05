Comune di Parma, rinnovato il team di veterinari del Polo Animali di Affezione

Nei giorni scorsi, al Polo Animali d’Affezione Lilli e il Vagabondo, ha preso servizio una nuova squadra veterinaria che sarà guidata dalla Direttrice Sanitaria Elena Castelli. Elena Castelli ha un’esperienza pluriennale nella direzione sanitaria di canili-gattili e sarà affiancata dalla veterinaria comportamentalista Alessandra Cocconi e dalle veterinarie Mariangela Clemente ed Elisa Battaglia.

Il nuovo team è stato accolto dal vice sindaco con delega al Benessere Animale Lorenzo Lavagetto. “Il canile rappresenta un presidio sanitario fondamentale per la città. Avere un team di alto livello è un passo importante per garantire il benessere degli animali ed offrire un servizio efficace alla comunità. Ringraziamo per la disponibilità le professioniste della squadra che inizia la collaborazione con il Servizio comunale ed anche le veterinarie che le hanno precedute”

“È con grande entusiasmo che ho accolto la proposta di questo nuovo percorso al Polo Integrato degli Animali. – ha commentato la direttrice sanitaria Castelli – riconosco l’importanza e l’eccellenza di questa struttura, che è apprezzata da molti. È stimolante e significativo per me essere parte di un progetto così importante.”

Donatella Signifredi, dirigente del settore Tutela degli Animali, Biblioteche, Servizi Educativi e Archivi, e Moira Anna Balbi, responsabile del Polo, hanno sottolineato l’importanza dell’arrivo all’interno della struttura di queste professionalità “gli ospiti del canile e del gattile beneficeranno di questa presenza di spessore esperienziale, riuscendo a creare un percorso sanitario completo e a 360 gradi per gli animali.”