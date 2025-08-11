Comune di Parma, sicurezza: nuovi investimenti da 350 mila euro

Nell’ambito della manovra finanziaria approvata dal Consiglio Comunale, sono previsti nuovi investimenti sul fronte della sicurezza, per un totale di circa 350 mila euro.



Per un ulteriore potenziamento della videosorveglianza, che ha già visto più di 80 nuove telecamere installate negli ultimi anni, verranno destinati 200 mila euro principalmente per nuove installazioni e manutenzione.



Altri 150 mila euro saranno investiti nell’acquisto e nel rinnovo dei mezzi ed equipaggiamento a disposizione della Polizia Locale, migliorandone l’efficacia operativa.



Queste azioni si inseriscono nel più ampio percorso di potenziamento del Corpo di Polizia Locale, che ha visto tra gli interventi principali l’ammodernamento della Centrale Operativa, reso possibile da un finanziamento di 355 mila euro del Ministero dell’Interno, e che vedrà l’aggiornamento dei software gestionali e la sostituzione dell’hardware, migliorando significativamente l’interoperabilità con il personale operativo sul territorio.



“Con questa manovra proseguiamo con determinazione il percorso di rafforzamento della sicurezza urbana, che rappresenta una delle priorità di questa amministrazione – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici e Legalità Francesco De Vanna. La continuità degli investimenti – anche in un contesto economico complesso – è un segnale concreto del nostro impegno costante verso una città sempre più sicura, moderna ed efficiente. Il potenziamento della videosorveglianza e il rinnovo dei mezzi e delle dotazioni della Polizia Locale non sono interventi isolati, ma tasselli di una strategia più ampia che punta a fornire strumenti adeguati agli operatori e alle operatrici, e a garantire una presenza più efficace sul territorio”.