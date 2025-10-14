Comune di Parma, viaggio istituzionale a Barcellona di scambio culturale e memoria storica

Una delegazione istituzionale del Comune di Parma, composta dal Vicesindaco e Assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto, dal Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi, da Alberto Bonora, Presidentedella sezione “Guido Picelli” di Parma, dell’Associazione italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna (AICVAS), e da alcuni funzionari comunali, ha effettuato una visita ufficiale a Barcellona.

Il viaggio, promosso su invito del Memorial Democratic in accordo con il Comune di Barcellona e la Regione Autonoma della Catalogna, si inserisce nell’ambito di un importante progetto di scambio culturale dedicato alla memoria storica e alla solidarietà internazionale. L’iniziativa rappresenta un primo passo per sviluppare future collaborazioni anche in ambito culturale e turistico.

Il progetto nasce da un accordo tra le istituzioni catalane e il Comune di Parma, che prevede la realizzazione, sotto i Portici del Grano, di un bassorilievo commemorativo ideato dall’artista catalano Domènec, dedicato ai combattenti volontari antifascisti di Parma e provincia che presero parte alla Guerra civile spagnola. A questo omaggio seguirà un convegno a Parma, al quale parteciperanno rappresentanti delle istituzioni catalane, storici e docenti universitari italiani e spagnoli. L’iniziativa sarà resa possibile anche grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del bando sulla Memoria del ’900, in cui il Comune di Parma è risultato primo classificato.

Tra il 1936 e il 1939 furono almeno 47 i volontari di Parma e provincia che combatterono in difesa della Repubblica spagnola nelle Colonne delle milizie antifasciste o nelle Brigate internazionali, costituite da oltre 50.000 volontari provenienti da 53 Paesi.

“Grazie a questa iniziativa si concretizzerà un tributo ad una pagina di storia che ha visto, dalla città e dalle campagne, uomini di Parma attraversare i Pirenei e la Catalogna per fare la loro parte nelle trincee antifranchiste” dice il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto “Questa collaborazione, questo progetto di due città, che ricordano queste eroiche figure di primi resistenti al fascismo, rappresenta un’occasione per ricordarli insieme, farli conoscere ai nostri giovani e per accrescere la consapevolezza che avvenimenti anche geograficamente distanti ci riguardano quando minacciano valori come la libertà e la democrazia”.

Dei 47 volontari parmigiani, tredici caddero in battaglia. Tra loro Guido Picelli, comandante delle “Giornate d’Agosto” delle Barricate del 1922 di Parma, e Antonio Cieri, parmigiano d’adozione e responsabile della difesa della zona del Naviglio.

Durante la missione istituzionale, la delegazione ha incontrato il Presidente della Regione Autonoma della Catalogna Salvador Illa e Ramon Espadaler, Console di Giustizia de Memoria Democràtica, il Sindaco di Barcellona Jaume Collboni e l’Assessora alla Memoria Democratica Raquel Gil Eiroá, oltre al Direttore Generale de Memoria Democràtica Xavier Menénd, rappresentanti della Generalitat de Catalunya e dei principali musei della città.

Nel corso del viaggio, i rappresentanti di Parma hanno partecipato a diversi momenti commemorativi e culturali, tra cui l’inaugurazione del “Bosc d’Empremtes”, la visita al Fossar de la Pedrera, luogo simbolo della memoria repubblicana, e al Memorial del Camp de la Bota, oltre a un incontro con l’artista Francesc Abad, autore di importanti opere dedicate alla memoria storica.

“Ancora una volta registriamo un sentimento di profonda gratitudine da parte delle massime autorità catalane verso Parma e i suoi valorosi volontari antifascisti che combatterono nelle Brigate Internazionali in difesa della libertà e della democrazia nella Guerra civile spagnola. Un sentimento fraterno e di valori comuni plasticamente rappresentato nel bassorilievo commemorativo che verrà prossimamente realizzato sotto i Portici del Grano, grazie a un progetto artistico a noi donato dalla città di Barcellona e che abbiamo avuto modo di condividere con il Presidente della Regione Autonoma della Catalogna Salvador Illa e con il Sindaco di Barcellona Juame Colboni. Ha commentato il Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi. Un’occasione per rafforzare ulteriormente i rapporti istituzionali tra le due città con nuove iniziative volte alla conservazione della memoria, del valore storico, civile, politico e culturale dei fatti intervenuti durante Guerra civile di Spagna. Fatti che oggi più che mai risuonano come un monito a fronte delle tragedie e dei conflitti che quotidianamente sconvolgono il nostro pianeta e che necessitano di una forte presa di coscienza a fronte di soprusi e ingiustizie”.

Il progetto del bassorilievo e il convegno di Parma rappresentano dunque un omaggio concreto a quegli uomini di Parma e provincia che scelsero di combattere per la libertà, mantenendo viva la memoria di una pagina fondamentale della storia europea.