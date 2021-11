Comune e Questura inaugurano al Parco I Maggio una panchina rossa dedicata alle vittime di femminicidio

Il Comune di Parma, in collaborazione con la Questura di Parma, inaugura un’altra panchina rossa dedicata a tutte le vittime di femminicidio. L’incontro si colloca nel calendario delle iniziative organizzate per il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e accende l’attenzione sul tema.

L’inaugurazione avverrà giovedì 25 novembre 2021, alle 11.00, al Parco I Maggio. Alla cerimonia saranno presenti l’assessora alla Partecipazione e Diritti dei Cittadini, con delega alle Pari opportunità, Nicoletta Paci, e la Dirigente della Questura di Parma, Marinella Caruocciolo.

La panchina rossa è un simbolo per ribadire il no dell’intera comunità cittadina a ogni forma di violenza perpetrata nei confronti delle donne ed è un tributo necessario per ricordare le donne della nostra città uccise per mano maschile.

“In un momento in cui l’Emilia Romagna balza alle cronache per le uccisioni di donne da parte di mariti ed ex-partner, è necessario ribadire un forte NO a questi femminicidi – afferma Nicoletta Paci. Il lavoro di prevenzione e contrasto alla violenza continua ed anche le panchine rosse sono molto importanti: sarà necessario che molti parchi cittadini abbiano questo simbolo”.

Per Parma si tratta della seconda panchina rossa: la prima era stata inaugurata nel 2018 nel Parco Pierangela Venturini (posto fra via Navetta e via Balbi, quartiere Montanara).

La panchina rossa è un simbolo, un segno forte e visibile per colpire l’attenzione di chi passa nei parchi e nelle strade. Le panchine rosse sono diventate in tante città italiane un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.