Comune Parma, Cultura 2025: fino a 140mila euro per iniziative e attività culturali

Si rinnova la chiamata alle energie culturali e artistiche di Parma da parte dell’Assessorato alla Cultura e Turismo a cui proporre spettacoli dal vivo, musica, incontri culturali, laboratori e letture per bambini e famiglie da realizzarsi a Parma nell’anno in corso.

Verranno erogati contributi fino a 140.000 euro (massimo 20.000 euro a progetto a copertura del doppio delle spese sostenute e rendicontate) per promuovere forme di espressione artistica e culturale presenti sul territorio, incentivare la valorizzazione e la fruizione in maniera originale dei luoghi del centro storico, ma anche spazi inusuali e poco conosciuti (chiostri, cortili, piazze, giardini, parchi) dei quartieri e della periferia.

Saranno considerati elementi premianti, in fase di valutazione, sia le attività consolidate, che si svolgano in maniera continuativa nel corso dell’anno, sia quelle con un carattere innovativo, sia progetti che coinvolgano spazi comunali sotto utilizzati o che siano in grado di sviluppare, attivare reti e sinergie (in questi casi sarà il capofila proponente che fungerà da beneficiario del contributo in caso di idoneità) sia eventi in grado di intercettare pubblico di età compresa tra i 16 e i 25 anni.

“Per il secondo anno utilizziamo uno strumento che crediamo contribuirà a sostenere le realtà culturali della nostra città e ad efficientare le risorse che abbiamo a disposizione. Una caratteristica che mi piace sottolineare dell’opportunità che offriamo è quella che la forma dell’avviso pubblico le mette in relazione con l’Assessorato a tutte a parità di condizioni” Sottolinea il Vice Sindaco e Assessore con delega alla Cultura e al Turismo Lorenzo Lavagetto Assessore” realizzare un sistema di solidarietà reciproca, soprattutto in un momento di contrazione delle disponibilità, e costruire un dialogo e relazioni positive che sostengano la cultura della città è il nostro obiettivo”.

Ogni soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione.

I progetti possono riguardare diversi ambiti artistici, culturali e creativi e devono svolgersi sul territorio del comune di Parma, dovranno altresì prevedere un congruo numero di appuntamenti (non saranno ammessi al contributo iniziative che consistano in un unico evento) a meno che non si tratti di iniziative riguardanti ricorrenze celebrative (ad esempio 25 aprile) o anniversari di particolare rilevanza durante l’anno 2025.

Saranno da quest’anno considerate positivamente le iniziative che garantiscano accessibilità , inclusività e partecipazione alla vita culturale cittadina, e che rispettino i criteri ambientali minimi istituiti ed aggiornati dal Green Public Procurement. Al fine di favorire la programmazione culturale cittadina, all’avviso in oggetto non saranno ammesse proposte progettuali legate ad eventi espositivi in quanto già definiti per l’annualità in corso.

I progetti devono pervenire al Comune di Parma esclusivamente tramite il servizio on line dedicato raggiungibile dal portale web del Comune di Parma al seguente link entro il 3 marzo 2025 e dopo aver preso visione dell’Avviso pubblico:

https://servizi.comune.parma.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CONTRIBUTI_CULTURA_2025