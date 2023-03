Comunità Energetiche Rinnovabili, perché farle e come farle: un incontro di Parma Città Pubblica

Prosegue, con il secondo appuntamento, il ciclo di incontri “Fuori dal Comune” organizzato da Parma Città Pubblica APS sul tema dei beni pubblici e diritti dei cittadini

Martedì 14 marzo alle ore 18,00 presso la sala conferenze dell’Assistenza Pubblica di Parma in viale Gorizia 2/A, sempre in argomento di “Energia bene comune”, si parlerà di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): un’opportunità per il futuro, cosa sono, perché farle, come farle.

Cittadini e attività economiche private, enti territoriali e autorità locali pubbliche possono unirsi per condividere la propria energia elettrica da fonti pulite.

Uno strumento dai molteplici vantaggi, personali e sociali, in cui si sviluppa il consumo condiviso e a “Km zero”, con una gestione ecologica dell’Energia, oltre a una risposta virtuosa al caro bollette.

Ospiti della serata saranno:

Maurizio Olivieri Assessore all’Ambiente del comune di Montechiarugolo che introdurrà l’argomento in tema di entità pubbliche con particolare riferimento alle ricadute sul territorio in termini di benefici economici, sociali ed ambientali;

Marco Chittolini, dell’Associazione ICare di Reggio Emilia, illustrerà i meccanismi dell’energia elettrica condivisa fra privati con riferimento all’esperienza diretta di un CER costituita;

Fabrizio Ghidini, Presidente di Federconsumatori Parma, relazionerà circa il ruolo sociale delle CER e come le associazioni dei consumatori possono offrire un contributo attivo per iniziative di comunicazione e partecipazione;

Silvia Piccinini, Consigliera Regionale Emilia Romagna del M5S, esporrà le opportunità offerte dalla Legge Regionale in tema di promozione e sostegno delle comunità energetiche e delle energie rinnovabili, bandi e finanziamenti legati alle fasi preliminari di avvio delle CER.

Seguirà un dibattito aperto alle domande del pubblico.